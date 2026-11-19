Shenzhen (VNA) – Le 19 novembre au matin, à Shenzhen, Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a participé à une rencontre organisée à l’intention des conjointes des dirigeants et des représentants des économies membres de l’APEC, dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, à laquelle son époux prenait part. L’événement, présidé par Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, s’est tenu sur la place culturelle de la baie de Shenzhen.

À cette occasion, Mme Ngô Phuong Ly et les autres conjointes ont visité une exposition consacrée à la culture chinoise, dégusté du thé et assisté à un spectacle artistique.

Mmes Ngô Phuong Ly et Peng Liyuan se sont réjouies de se retrouver à Shenzhen et ont évoqué les bons souvenirs de leur rencontre en avril dernier, à l’occasion de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président To Lam et de son épouse. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, elles ont échangé leurs impressions sur les spectacles soigneusement préparés et présentés par des artistes locaux en l’honneur des conjointes présentes.

Remerciant Mme Peng Liyuan pour son accueil attentionné et chaleureux, Mme Ngô Phuong Ly a partagé ses impressions sur son déplacement en Chine aux côtés de son époux. Elle a exprimé le souhait que les deux parties puissent se retrouver prochainement afin d’échanger sur les richesses culturelles et artistiques de leurs deux pays.

L’áo dài porté par Mme Ngô Phuong Ly a suscité de nombreux compliments au cours de l’événement. Les conjointes des dirigeants et représentants des économies membres de l’APEC ont exprimé leur admiration pour l’élégance et le raffinement de cette tenue traditionnelle vietnamienne. Au fil de conversations ouvertes et cordiales, elles ont également fait part de leur souhait de se rendre prochainement au Vietnam à l’occasion de l’Année de l’APEC 2027. Heureuse de ces échanges, Mme Ngô Phuong Ly les a cordialement invitées à se retrouver lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, sur l’île de Phu Quoc.

Cette rencontre des conjointes constitue une activité d’échanges culturels significative organisée en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026. La participation de MmeNgô Phuong Ly contribue à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de sa culture auprès des représentants des économies membres.

Le fait que cette rencontre se soit tenue le jour même où le Vietnam a officiellement pris le relais pour accueillir l’APEC en 2027 lui confère une signification particulière. Les échanges de Mme Ngô Phuong Ly avec les autres conjointes, ainsi que la présence remarquée de l’áo dài traditionnel, ont constitué une chaleureuse invitation à de nouvelles retrouvailles au Vietnam l’année prochaine. - VNA