Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - En 2023, les États-Unis ont été le deuxième marché d'exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens, juste après la Chine. Ils ont représenté en effet 20,7% du total des exportations vietnamiennes dans ces secteur. La marge d’exportation vers le marché américain reste très grande à mesure que le Vietnam améliore encore la qualité et la compétitivité de ses produits agricoles.



Selon l’Agence du Commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des 10 premiers mois de 2023, les États-Unis ont importé 1,43 million de tonnes de caoutchouc. Cependant, le Vietnam n'a été que le 13e fournisseur de caoutchouc pour les États-Unis, avec 20.370 tonnes pour une valeur de 28,99 millions de dollars.



Pendant cette même période, le Vietnam a été la plus grande source d’approvisionnement en noix de cajou pour le marché américain avec 106.150 tonnes pour une valeur de plus de 605 millions de dollars, représentant 88,7% du volume total et 88,21% du montant total des importations américaines.



En ce qui concerne les produits aquatiques, depuis octobre 2023, les importations américaines de produits en provenance d'Inde, d'Équateur, du Vietnam, du Japon et des Pays-Bas ont augmenté, dont le Vietnam ayant connu la plus forte augmentation du volume et la deuxième plus forte hausse en valeur.



En outre, les importations américaines de crevettes, de pangasius et de thons en provenance du Vietnam ont augmenté positivement. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), le Vietnam est actuellement le 6e plus grand fournisseur de produits aquatiques pour les États-Unis, après le Canada, le Chili, l'Inde, l'Indonésie et l'Équateur.

Des fruits vietnamiens exportés vers les Etats-Unis . Photo: VNA



Outre les produits traditionnels comme les produits aquatiques, la noix de cajou..., d'autres produits comme la cannelle, l'anis, les herbes médicinales…, sont reconnus comme des produits potentiels pour les exportations vers les États-Unis.



Do Ngoc Hung, conseiller au commerce du Vietnam aux États-Unis, a rappelé qu’en 2022, le chiffre d'affaires total des exportations de cannelle du Vietnam vers les États-Unis avait atteint environ 50 millions de dollars, soit 35% du chiffre d'affaires total des importations américaines. -VNA