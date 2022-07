Hanoi (VNA) - Le 3e échange national entre les amoureux du Chèo (théâtre populaire) s’est ouvert vendredi soir dans la province de Quang Ninh (Nord).

Photo : VOV



L’événement, organisé par la radio La Voix du Vietnam, durera jusqu’au 10 juillet. Dans le cadre de cet échange, 118 pièces originales de chèo seront présentées au public par les artistes chevronnés venant de plusieurs provinces septentrionales. Pour Mai Van Lang, responsable du département des chants folkloriques de la Voix du Vietnam, il s’agit avant tout de faire acte de préservation.

«Au cours de ces dernières décennies, le chèo a toujours été préservé et valorisé. Il fut un temps où cet art traditionnel était menacé de disparition. A ce jour, grâce au développement d’internet et des réseaux sociaux tels que Facebook et youtube, les Vietnamiens peuvent apprendre à chanter des airs de chèo. Au cours des sept dernières années, des milliers d’amoureux de cet art folklorique ont pu chanter sur scène et assouvir leur passion. De plus en plus, les jeunes se montrent intéressé s et souhaitent apprendre à chanter les mélodies du chèo», nous dit-il. - VOV/VNA