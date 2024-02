Un circuit à vélo de deux jours reliant deux portes frontalières internationales du Vietnam et de la Chine a été lancé le 16 février. Photo : VNA

Ha Giang, 16 février (VNA) - Un circuit à vélo de deux jours reliant deux portes frontalières internationales du Vietnam et de la Chine a été lancé le 16 février, contribuant à renforcer les liens touristiques entre les deux parties et promettant des expériences passionnantes aux visiteurs de la province la plus septentrionale de Ha Giang du Vietnam.Trieu Thi Tinh, directrice adjointe du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ha Giang, a déclaré que la tournée, intitulée "Un voyage - Deux pays", commence à la porte frontière internationale de Tianbao, dans la province chinoise du Yunnan, et passe par la porte frontière internationale de Thanh Thuy. dans la province de Ha Giang et se termine dans la ville de Ha Giang.Dans la ville, les visiteurs exploreront des destinations telles que le village culturel et touristique du hameau Ha Thanh et le hameau Tha de la commune de Phuong Do, le kilomètre Km0, le musée provincial et la rue piétonne Nguyen Trai. Ils peuvent également profiter de la cuisine et de la culture unique des groupes ethniques locaux, a-t-elle noté.Trieu Thi Tinh a ajouté que cette tournée, un nouveau produit touristique organisé conjointement par Explore Ha Giang Co. Ltd. et la société de voyages internationale Ma Li Pho du Yunnan, devrait contribuer à renforcer la coopération touristique entre Ha Giang et le Yunnan et à augmenter le nombre de touristes franchissant les portes frontalières internationales Thanh Thuy - Tianbao et offrent des expériences attrayantes aux visiteurs.Il s'agit également d'une suggestion pour les agences de voyages nationales et étrangères d'accorder plus d'attention au cyclotourisme à Ha Giang, selon la responsable.La province de Ha Giang abrite un certain nombre de destinations célèbres telles que les montagnes jumelles Quan Ba, l'ancienne ville de Dong Van, la tour du drapeau de Lung Cu, le col de Ma Pi Leng, le marché de Meo Vac, les champs en terrasses de Hoang Su Phi et le mont Tay Con Linh. Elle possède également une histoire et une culture de longue date et abrite 19 groupes ethniques dotés d'identités culturelles particulières.En 2023, elle a accueilli plus de 3 millions de touristes et a gagné près de 7,1 billions de dongs (290 millions de dollars) grâce au tourisme, selon les statistiques. - VNA