Couverture de la version en langue coréenne du roman. Photo : Livre Kyobo

Séoul (VNA) - Le 1er novembre, la version en langue coréenne du célèbre roman « Mình và Họ » (We and they ou Nous et eux) de l'écrivain Nguyen Binh Phuong a été officiellement lancée en République de Corée.



L'auteur Nguyen Binh Phuong, vice-président de l'Association des écrivains vietnamiens, était présent à Séoul pour assister à l’événement de présentation du livre.



Le roman de Nguyen Binh Phuong aborde la guerre dans un style d'écriture très unique. Il a été traduit en anglais, en chinois et dans d’autres langues.-VNA