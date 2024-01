Hanoi, 21 janvier (VNA) – En 2023, face à de grandes incertitudes, notamment le ralentissement écomique mondial, la concurrence stratégique entre les grands pays, les effets des conflits, des catastrophes naturelles et du changement climatique, le double impact des facteurs externes défavorables et des lacunes internes persistantes révélées après la pandémie de Covid-19, la situation imposait donc une vigilance et une réactivité encore plus aiguës qu’à l’accoutumée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réunion périodique gouvernementale. Photo : VNA

Le gouvernement a agi de manière énergique, confiante, proactive, flexible et créative pour "surmonter les vents contraires", "renverser la situation", "changer l’état d’esprit", et trois percées stratégiques fixées par la résolution du 13e Congrès national du Parti : le perfectionnement des institutions, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines.

Avec 22 sessions gouvernementales, près de 1.600 conférences et réunions présidées par le Premier ministre et les vices-Premiers ministres, 83 visites et séances de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh et des vices-Premiers ministres avec les localités, l’organisation de cinq missions sur le décaissement des capitaux d’investissement publics, et de 26 autres pour travailler directement avec les 63 provinces et villes, le règlement de plus de 350 pétitions des localités et des organismes, le gouvernement est déterminé à en faire preuve.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo : VNA

Il a continué sans relâche à gérer la politique budgétaire et la politique monétaire, à promouvoir la croissance et la stabilité macroéconomique, à contrôler l’inflation et à assurer les grands équilibres de l’économie, à accélérer le travail de planification, à attirer les investissements étrangers, à réformer les procédures administratives, à accélérer la transformation numérique et le décaissement des capitaux d’investissement publics, à développer 19 groupes et compagnies générales d’Etat, à perfectionner le cadre institutionnel et juridique.

Durant toute l’année écoulée, le gouvernement et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont pris de nombreuses mesures opportunes pour s’attaquer aux difficultés et aux évolutions défavorables liées au marché financier, au marché boursier, au marché des obligations d’entreprise, à l’immobilier, au marché de l’or, au crédit pour la production et le commerce, au développement du tourisme et des industries culturelles, au marché du travail, à l’énergie.

Leurs actions comprennent la préférence de la maîtrise de l’inflation sur la croissance dans un contexte de tensions inflationnistes, la priorisation de la promotion de la croissance après la mise sous contrôle de l’inflation, ou encore le renforcement des exportations de riz en fonction de ses stocks suffisants et des besoins criants du marché international.

De grands travaux ont été lancés, entrepris ou accélérés, notamment 12 composantes du projet d’autoroute Nord-Sud, le projet d’aéroport international de Long Thành, le projet d’agrandissement de l’aéroport de Cat Bi, le terminal passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, le projet de pont My Thuân 2…

Plusieurs projets importants ont été inaugurés, dont les projets d’agrandissement des aéroports de Diên Biên et Phu Bài, des pistes de décollage et d’atterissage des aéroports internationaux de Nôi Bài et Tân Son Nhât. De grands projets portuaires des milliards de dollars sont en cours d’étude, tels que les ports de Cân Gio à Hô Chi Minh-Ville, Cai Mep-Thi Vai à Bà Ria-Vung Tàu, Cái Cui à Cân Tho et Trân Dê à Soc Trang.

Le bilan parle de lui-même. La macroéconomie est restée stable, l’inflation maîtrisée, la croissance a atteint un niveau assez fort, les grands équilibres de l’économie sont garantis, la sécurité sociale et la vie de la population sont améliorées, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et la négativité a été renforcée, la défense et la sécurité ont été consolidées et renforcées, les affaires extérieures et l’intégration internationale ont obtenu des résultats complets et remarquables, le prestige et la position du pays ainsi que la confiance du peuple dans le Parti et l’État ont été renforcés.

Le commerce extérieur est estimé à 683 milliards de dollars, dont environ 28 milliards de dollars d’excédent commercial. Le stock d’investissements directs étrangers s’est élevé à près de 36,6 milliards de dollars, en hausse de 32,1% en glissement annuel, dans un contexte de contraction du commerce et des investissements mondiaux. Les capitaux réalisés ont atteint un record de près de 23,2 milliards de dollars.

Actuellement, le PIB vietnamien est estimé à 435 milliards de dollars, ce qui place le Vietnam dans le groupe des 40 premières économies mondiales. La valeur de la marque nationale du Vietnam a atteint 431 milliards de dollars, en progression d’une place, à la 32e sur 100 marques nationales fortes dans le monde. De nombreuses organisations internationales réputées ont hautement apprécié les résultats et les perspectives de l’économie vietnamienne.

Lors du 8e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déclaré que dans le contexte de la situation mondiale et nationale avec de nombreuses difficultés et défis imprévibles et beaucoup plus compliqués que prévu, la croissance vietnamienne, quoiqu’en-deçà de l’objectif fixé, représentait un niveau assez élevé par rapport à de nombreux pays dans le monde.

Les réalisations de 2023 sont rendues possibles grâce aux efforts du gouvernement et du Premier ministre, à la direction judicieuse, étroite et opportune du Parti, en particulier du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat du Comité central du Parti ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, à l’accompagnement et la surveillance efficaces de l’Assemblée nationale, à la solidarité et à la coordination étroite des parties prenantes, à la participation synchronisée de l’ensemble du système politique, aux efforts du Parti, de l’armée et du peuple, et à l’aide des amis internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (troisième, à droite) sonne la cloche pour ouvrir une séance de transactions au NASDAQ à New York le 22 septembre 2023 (heure des États-Unis). Photo : VNA

En 2023, le chef du gouvernement vietnamien a effectué 12 visites dans 11 pays, et a présidé l’accueil de neuf Premiers ministres, mené plus de 200 entretiens, réunions et contacts avec des dirigeants de pays et d’organisations, des amis internationaux et de nombreux grands associations, groupes économiques et entreprises des pays étrangers. Il a dialogué à plusieurs reprises avec les entreprises à capitaux étrangers et présidé des conférences sur la diplomatie économique.

Les activités extérieures du Premier ministre Pham Minh Chinh ont contribué à approfondir les relations du Vietnam avec d’autres pays, en particulier avec la Chine et les États-Unis, à établir un mécanisme de contact entre les chefs de gouvernement des trois pays Vietnam - Cambodge – Laos, dans la continuité du mécanisme de contact entre les chefs des trois Partis au pouvoir dans les trois pays, à promouvoir la connexion des trois économies et le soutien mutuel dans la construction des économies indépendantes, autonomes et ouvertes sur le monde.

Un nouveau printemps approche, avec pour devise "Discipline responsable, initiative opportune, innovation accélérée, efficacité durable" avec l’esprit des "cinq déterminations", le gouvernement et le Premier ministre sont prêts à bien accomplir les tâches, oeuvrant ensemble les efforts avec le Parti, l’armée et le peuple pour réaliser les objectifs de développement socio-économique et les prévisions budgétaires de l’État pour 2024, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025. – VNA