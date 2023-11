L'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao (gauche) présente des photos aux invités. Photo : Báo Quốc tế

Des artistes participent à la danse sur le fond musical de Trông com (tambourin oblong, une pièce du folklore vietnamien. Photo : Báo Quốc tế

Budapest (VNA) - La Soirée culturelle vietnamienne a eu lieu le 3 novembre à Budapest, la capitale de Hongrie.S’exprimant à l’événement, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie , Nguyen Thi Bich Thao, a déclaré que cet événement aidait non seulement le peuple hongrois à mieux comprendre les valeurs culturelles, artistiques et gastronomiques du Vietnam, mais contribuait également au renforcement des relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre le Vietnam et la Hongrie.Le programme a attiré un grand nombre d'amis hongrois et la communauté des Vietnamiens en Hongrie. Les performances artistiques sont diverses, avec des chansons modernes, le défilé de l’ao dai, la danse sur le fond musical de Trông com (tambourin oblong, une pièce du folklore vietnamien), combinée aux chants folkloriques hongrois... De plus, ont été présentées au public des photos et des vidéos du Vietnam magnifique et épris de paix d'un ami hongrois aimant le Vietnam et ayant réalisé des voyages expérientiels dans de nombreuses villes et provinces du Vietnam.L’événement a suscité la présence de l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie Nguyen Thi Bich Thao - invité d'honneur de l'événement, des dirigeants locaux de Budapest, le président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, Botz Laszlo et un grand nombre d'écrivains et d'intellectuels, d'habitants hongrois. - VNA