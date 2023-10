Sky Volunteers Plus offre des cadeaux à un patient pauvre. Photo : TN/CVN

Hanoï (VNA) - Créé en septembre 2017, Sky Volunteers Plus - le Club des volontaires étudiants de Gia Binh, province de Bac Ninh (Nord) - comprend 50 étudiants. Grâce à leurs activités efficaces, les membres viennent en aide à plusieurs personnes en situation difficile.



À sa création, faute d'expérience, de ressources financières et de la confiance des habitants, Sky Volunteers Plus a rencontré d'innombrables difficultés. Heureusement, grâce à la direction perspicace du chef Trân Anh Tuân, le club a pu se développer de plus en plus.

Pour mobiliser des ressources financières, les membres ont lancé des appels sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Zalo. Plusieurs d'entre eux ont même accepté de vendre des assurances moto, des fruits, etc., afin d'obtenir de l'argent pour financer les activités du club. Après chaque mission, les membres se réunissent pour passer en revue les résultats et tirer des leçons en vue des activités suivantes.

Coup de main aux élèves des régions montagneuses

Lors de leurs visites sur le terrain, les membres ne peuvent cacher leur chagrin en voyant les écoles vétustes, isolées sur les pentes des montagnes, avec des toits de chaume délabrés et des murs en torchis criblés de grands trous. Face aux yeux innocents des élèves, les jeunes volontaires ont le cœur serré. Comment peut-on construire de véritables écoles pour ces élèves ? Comment les aider à échapper au froid glacial de l’hiver ? Ces questions obsèdent les membres du groupe.

Pour remédier à cette situation, le club a lancé les programmes suivants : "Vêtements chauds pour les élèves de montagne", "Chacun apporte une brique pour construire des écoles", et "Feu vert des montagnes". Grâce à leurs efforts inlassables, les membres ont réussi à construire de nouveaux bâtiments pour les élèves des écoles de Ngai Thâu 2, situées dans le district de Nâm Pô, province de Diên Biên (Nord).

Ne pas oublier les gens dans le besoin

La plupart des membres du club proviennent de familles d'ouvriers et d'agriculteurs. C'est pourquoi ils éprouvent une profonde proximité envers les personnes défavorisées. Lors de leurs visites à l'hôpital de la province de Bac Ninh, ils ont été témoins de la détresse des patients, certains d’entre eux sont devenus ruinés à cause des frais de traitement. C'est ainsi qu'est né le programme "Offrir des petits déjeuners aux patients" de l'hôpital de la province de Bac Ninh. Des plats simples comme le banh mi (sandwich vietnamien) ou le xôi (riz gluant cuit à la vapeur) aident les patients à s’en sortir et entrevoir des jours meilleurs.

Les membres préparent des repas gratuits aux patients à la léproserie Qua Cam. Photo : TN/CVN





La léproserie Qua Cam, située dans le district de Yên Phong, province de Bac Ninh, compte de nombreux patients. Pourtant, cet établissement est isolé de la vie animée en raison de la peur que les habitants des environs ont de cette maladie. Les résidents âgés voient leur vie s'écouler lentement dans ce lieu mélancolique. Cependant, tout change avec la présence des membres de Sky Volunteers Plus. Les repas délicieux et les encouragements leur offrent des moments rares de bonheur dans leur vie. Les patients considèrent les jeunes volontaires comme leur propre famille. Chaque week-end, ils les attendent avec impatience.

La guerre s'est terminée au Vietnam, mais les douleurs persistent. La Maison du cœur Huong La, située dans le district de Luong Tài, accueille des enfants handicapés ou victimes de l'agent orange. Le club vient régulièrement en aide à ces enfants.

Les membres du club réalisent également d'autres activités, comme organiser des fêtes de mi-automne pour les enfants, et soutenir les victimes des catastrophes naturelles... "Je souhaite que notre club développe de nouveaux projets, et que chaque année, une nouvelle école soit construite en faveur des élèves des régions montagneuses", partage le jeune volontaire Doàn Van Dung. - VNA/CVN