Des nids de salanganes après la récolte. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À ce jour, sept entreprises ont reçu l'autorisation à exporter des nids de salanganes vers le marché chinois, a déclaré Tran Thi Thu Phuong, cheffe du Bureau de la coopération internationale et des communications du Département de la santé animale relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Récemment, le premier lot de nids de salanganes exporté vers la Chine par voie aérienne a été effectué par l'EURL de commerce Hai Yen Nha Trang. A ce jour, plus de 700 kg de nids de salanganes y ont été exportés.



Le nid de salanganes est un produit soumis à des mesures phytosanitaires avant d'être exporté. Par conséquent, les entreprises exportatrices doivent s'enregistrer auprès du Département de la santé animale.



Le Département de la santé animale a également publié un document détaillant le processus d'enregistrement pour exporter des nids de salanganes du Vietnam vers la Chine pour faciliter les activités des entreprises.



Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, la Chine est le plus grand marché de consommation de produits de nids de salanganes au monde, avec une demande de plus de 300 tonnes/an, représentant environ 80 % des parts de marché mondiale. -VNA