L'équipe vietnamienne de karaté rentre à l'aéroport international de Noi Bai le 9 octobre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les derniers membres de la délégation vietnamienne participant aux 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19) sont rentrés lundi soir 9 octobre à Hanoï, terminant leur parcours à cet événement sportif continental qui a eu lieu en Chine.



Lors de ces Jeux, la délégation vietnamienne a remporté un total de 27 médailles, dont trois d'or, cinq d'argent et 19 de bronze, se classant 21e parmi les 45 pays et territoires participants. Elle a ainsi atteint leur objectif fixé avant le départ, qui était de remporter entre deux et cinq médailles d'or.



Selon le chef de la délégation vietnamienne aux ASIAD 19, Dang Ha Viet, directeur de l'Autorité des sports du Vietnam, la délégation vietnamienne a laissé une belle impression auprès des amis internationaux.



La délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 19 comptait 504 membres, dont 337 sportifs qui ont concouru dans 31 des 40 sports de cet événement qui a eu lieu du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou, en Chine. -VNA