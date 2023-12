Cérémonie de mise en chantier du projet. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Un projet de restauration de la pagode Phat Tich dans la capitale lao Vientiane a été mis en chantier le 29 décembre.



Ce projet vise à améliorer les infrastructures de la pagode pour répondre aux besoins spirituels de la communauté bouddhiste vietnamienne et lao sur place.



Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung, la restauration de la pagode Phat Tich encouragera les bouddhistes et la communauté vietnamienne au Laos à promouvoir l'esprit de compassion du bouddhisme et à contribuer à l'amitié spéciale entre les deux pays.



Dans le cadre du projet, des zones de culte des Présidents Hô Chi Minh, Souphanouvong et Kaysone Phomvihane, ainsi que des martyrs héroïques du Vietnam et du Laos, seront construites. -VNA