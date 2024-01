Société Promouvoir la coopération Vietnam-Chine dans les domaines culturel et académique Un colloque intitulé "Les intellectuels, écrivains et artistes contribuent à la construction du socialisme et au renforcement de l'amitié Vietnam-Chine" a été organisé le matin du 11 janvier à Hanoï.

Société Davantage de trains pour répondre à la demande de voyage en hausse lors du Têt Huit train supplémentaires seront assurés sur la ligne Nord - Sud à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt), offrant plus de 4.000 sièges supplémentaires pour répondre à la demande de voyage en hausse des gens lors de la plus grande fête traditionnelle.

Société Le président envoie des cartes de longévité à plus de 1 600 citoyens âgés de 100 ans et plus Le président Vo Van Thuong a décidé d'envoyer des cartes de longévité à 1 632 personnes âgées de 100 ans et plus dans 14 villes et provinces du pays que sont Bac Lieu, Bac Kan, Ha Nam, Da Nang, Thua Thien Hue, Quang Tri, Bac Giang, Quang Ninh, Phu Tho, Nam Dinh, Thanh Hoa, Yen Bai, Cao Bang et Lang Son.