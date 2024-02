La ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l'ONU, a confirmé que les valeurs, les objectifs et les principes de la Charte ont servi de fondement important du droit international, lors de la session annuelle du Comité spécial de la Charte des Nations Unies, qui se tient à New York des États-Unis du 20 au 28 février avec la participation de représentants de près de 90 pays membres et de nombreuses organisations internationales.