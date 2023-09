Un cours de vietnamien pour la communauté vietnamienne du Laos. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour la communauté vietnamienne de l’étranger, le vietnamien est un moyen de préserver leur identité culturelle. Le vietnamien est un pont reliant les Vietnamiens du monde entier à la Patrie.



Enseigner le vietnamien aux Vietnamiens de l’étranger, en particulier aux jeunes, est devenu un mouvement qui se répand dans le monde entier. Les États-Unis comptent environ 200 centres et établissements enseignant le vietnamien, la Thaïlande, 39, le Cambodge, 33, le Laos, 13 ...



Afin de préserver la langue vietnamienne au sein de la diaspora, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec le Département de la formation continue du ministère de l'Education et de la Formation, organisera du 16 au 30 août une formation pour des enseignants vietnamiens à l'étranger. Organisée pour la première fois en 2013, cette formation a déjà bénéficié à plus de 800 d'entre eux.



Mme Dao Le Quynh Phan, une expatriée thaïlandaise participant, pour la deuxième fois, à cette formation, a insisté sur la nécessité d'enseigner le vietnamien aux Vietnamiens d'outre-mer vivant dans le Nord-Est (troisième région ayant le plus grand nombre de Vietnamiens en Thaïlande). Elle a espéré qu'après les formations, elle trouverait une méthode efficace d'enseignement adaptée aux Vietnamiens d'outre-mer, en particulier aux 2e et 3e générations nées en Thaïlande.



Le Premier ministre a publié la Décision n° 930/QD-TTg du 3 août 2022 approuvant le projet « Honorer la Journée de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger au cours de la période 2023-2030 ». 2023 est la première année de mise en œuvre du projet chez la communauté vietnamienne d'outre-mer.

La présentation du programme télévisé « Bonjour le vietnamien» destiné aux Vietnamiens d'outre-mer. Photo : VNA

Le 8 septembre est devenue la Journée annuelle de valorisation de la langue vietnamienne. La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré que ce projet vise à honorer le vietnamien au sein de la communauté vietnamienne d'outre-mer et à s'orienter vers une Journée de valorisation de la langue vietnamienne.



Au début de l'année 2023, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer a lancé un concours pour trouver des « ambassadeurs vietnamiens à l'étranger en 2023 », avec l'objectif qu'ils deviennent les promoteurs de la culture vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger.



Les activités du 8 septembre comprenaient des activités comme l'atelier sur la valorisation de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer, la remise du titre d'"Ambassadeur du Vietnam à l'étranger en 2023", le Gala "Chers Vietnamiens".



D'ici la fin de l'année, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer et le ministère des Affaires étrangères vont construire une bibliothèque vietnamienne pour servir la diaspora dans un certain nombre de pays comme le Japon, la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie. Il va soutenir également des activités telles que la création d'un site Web pour enseigner le vietnamien, mis au point par l'Université des sciences sociales et humaines, le programme "Hello Vietnamien" sur la chaîne VTV4…



En outre, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer va coopérer étroitement avec d'autres organes pour organiser des activités en écho à la Journée de valorisation de la langue vietnamienne à l'étranger, telles que forum sur la préservation du vietnamien à l'étranger (Pologne) ; séminaire de langue vietnamienne (Japon) ; ouverture d'un cours de vietnamien et d'une bibliothèque d'ouvrages en vietnamien (Laos)…



La vice-ministre des Affaires étrangères espère que ces activités honorant la langue et la culture vietnamiennes susciteront de plus en plus d'intérêt et une large participation d'organisations et d'individus au pays et à l'étranger, afin de préserver et transmettre la culture et la langue nationales pour les générations futures. -VNA