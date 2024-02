Monument de la victoire de Diên Biên Phu dans la ville de Dien Bien. Photo: VNA



Dans son récent document envoyé aux villes et aux provinces, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam leur a demandé d'utiliser le logo et les images spécialement conçus pour l'Année du tourisme au Vietnam - Diên Biên 2024. Hanoï (VNA) – Les localités du pays organiseront des activités et des événements en réponse à l'Année touristique du Vietnam 2024, qui met en lumière les valeurs et le potentiel touristiques de la province de Diên Biên, dans le Nord-Ouest du pays.Dans son récent document envoyé aux villes et aux provinces, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam leur a demandé d'utiliser le logo et les images spécialement conçus pour l'Année du tourisme au Vietnam - Diên Biên 2024.

L'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 ayant pour thème "Gloire de Diên Biên Phu - Expériences sans fin" compterait 169 programmes et événements, dont 13 programmes et événements à l’échelle nationale qui seront organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, des ministères, secteurs du ressort central.

La province de Diên Biên est chargée d'organiser 28 programmes, événements et activités et 33 localités du pays s’occupent de 128 autres.

Selon le directeur du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Diên Biên, Nguyen Minh Phu, le symbole et le slogan de l'Année nationale du tourisme s'inspirent de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954), qui a joué un rôle décisif dans la fin de la guerre de résistance contre les colonialistes français, ainsi que par la culture, la nature et les habitants de la province frontalière du Nord-Ouest.

Cette année, la province s'efforcera d'accueillir 1,3 million de touristes et de réaliser une recette touristique de 2.200 milliards de dongs (90,2 millions de dollars), a-t-il ajouté.

2024 est une année importante avec des jalons historiques pour les populations de tous les groupes ethniques de la province de Dien Bien, notamment la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954-7 mai 2024).

Diên Biên, province montagneuse située au Nord-Ouest du pays, est une terre à la longue et riche histoire, occupant une position particulièrement importante d'un point de vue géographique, de défense et de sécurité.

En outre, Diên Biên a un relief diversifié, un climat frais, des paysages naturels majestueux, des groupes ethniques aux cultures authentiques et diversifiées... La province a donc beaucoup de potentiels pour développer diverses formes de tourisme tels que tourisme historique, spirituel, culturel, écologique, communautaire, de divertissement, de santé... - VNA