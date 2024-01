Hanoi (VNA) – Jusqu’à 77,41% des adultes vietnamiens possèdent actuellement un compte de paiement, soit une augmentation par rapport à 31% entre 2015 et 2017, a déclaré un responsable de la Banque d’État du Vietnam (BEV), citant un rapport de la Banque mondiale.

Les paiements sur Internet, mobiles et par code QR ont connu une croissance rapide ces dernières années. Photo : Viettel

Des résultats impressionnants ont été enregistrés dans les activités liées aux paiements ces derniers temps, a déclaré le vice-gouverneur de la banque centrale, Pham Tiên Dung, lors d’une conférence à Hanoi, le 9 janvier, notant que de nombreuses banques ont déclaré plus de 90% des transactions effectuées par voie numérique, voire 98% dans certains cas.Le système de chambre de compensation a enregistré environ 700 millions de transactions en 2019, un chiffre dont beaucoup rêvaient à l’époque, mais elles ont été multipliées par 10 pour atteindre 7 milliards en 2023, a-t-il indiqué.Toutes les banques proposent désormais des services mobiles, contre seulement quelques-unes en 2017. Par ailleurs, alors que les transactions étaient auparavant limitées au domaine bancaire, les utilisateurs d’applications bancaires peuvent désormais réserver des billets d’avion ou des taxis, ou payer des factures d’électricité et d’eau, ce qui montre un un très haut niveau d’intégration entre le système bancaire et les autres secteurs économiques, a ajouté le responsable.Pham Anh Tuân, directeur du Département des paiements de la BEV, a déclaré que pour contribuer à promouvoir la transformation numérique sous la direction du Parti, du gouvernement et du Premier ministre, la banque a révisé et publié des réglementations pour faciliter les produits et services de paiement autres qu’en espèces afin de garantir la commodité et la sécurité des transactions pour les clients.Soulignant la croissance rapide des paiements par Internet, mobiles et par code QR, il a déclaré que 85 fournisseurs de services de paiement proposent des services de paiement sur Internet et 52 proposent des services mobiles.Les nombres de transactions de paiement sur Internet et mobile ont augmenté en moyenne de 46,48% et 90,12% par an. En particulier, les paiements par code QR ont augmenté en moyenne annuelle de 471,13 % depuis 2018, selon les statistiques.Cependant, le directeur du Département des paiements de la BEV a également souligné l’importance croissante de la sécurité des paiements dans un contexte d’augmentation du nombre de clients et de transactions. – VNA