Hanoï (VNA) - 2023 a été une année difficile pour l'industrie de Hanoï, avec une baisse de la demande sur des marchés d'exportation et d'importation, ce qui a directement affecté les activités de production et d'exportation. Afin d'aider les entreprises à retrouver une dynamique de croissance en 2024, la capitale a mis en place plusieurs mesures synchroniques...En ce qui concerne la production industrie lle, Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Département de l'industrie et du commerce de Hanoï, a déclaré que malgré une situation difficile, la production industrielle était passée du déclin à la croissance. L'indice de production industrielle sur l’ensemble de l'année a augmenté d'environ 3% par rapport à 2022, ce qui est un niveau remarquable, a-t-elle indiqué.Elle a estimé qu'avec le retour à la hausse de la demande de consommation à l'échelle mondiale, ainsi que les mesures d'assistance du gouvernement, des ministères et des secteurs, la production industrielle nationale, et en particulier celle de Hanoï, a connu des signes de reprise.D’autre part, le Vietnam devrait bénéficier de la délocalisation de la production sur son sol de sociétés multinationales, ce qui aura un impact positif sur ses activités d'exportation. En outre, au cours des derniers mois de 2023, de nombreux acteurs majeurs de l'industrie ont annoncé des stratégies pour pénétrer le marché vietnamien.Pour saisir ces opportunités, Nguyen Van Tuan, président du conseil d'administration de la société Viet Tiep Lock, a suggéré que les entreprises accélèrent le processus de numérisation et l'adoption de technologies de production avancées pour augmenter leur productivité et la qualité de leurs produits, même en ces moments difficiles. Les entreprises ont également besoin de bénéficier de soutiens en matière de taux d'intérêt et d’accès aux prêts pour relancer leur production.Hanoï s'engage à continuer d'accompagner les entreprises. Le Comité populaire municipal a publié le plan n° 302/KH-UBND sur la mise en œuvre du projet de développement des principaux produits industriels en 2024, qui prévoit que 100% des entreprises spécialisées dans les produits industriels clés bénéficieront des politiques de soutien de la ville. En outre, la ville s'efforce de mettre en œuvre efficacement et rapidement des politiques en matière de taux d'intérêt et de crédit pour soutenir les entreprises, les particuliers et les secteurs prioritaires..., a ajouté Tran Thi Phuong Lan. -VNA