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L'Indonésie adopte des mesures drastiques face à un puissant phénomène El Niño

Le gouvernement indonésien a élaboré un cadre d'intervention intersectoriel pour se préparer au risque d'un puissant phénomène El Niño au second semestre 2026, en se concentrant sur quatre domaines prioritaires : l'agriculture et la foresterie, l'énergie et les ressources en eau, la santé, ainsi que la pêche et l'alimentation.

Nguyễn Thị Vân Hà
L'Indonésie adopte des mesures drastiques face à un puissant phénomène El Niño


Jakarta (VNA) – Le gouvernement indonésien a élaboré un cadre d'intervention intersectoriel pour se préparer au risque d'un puissant phénomène El Niño au second semestre 2026, en se concentrant sur quatre domaines prioritaires : l'agriculture et la foresterie, l'énergie et les ressources en eau, la santé, ainsi que la pêche et l'alimentation.

Lenardo A.A. Teguh, adjoint chargé de l'alimentation, des ressources naturelles et de l'environnement au ministère de la Planification du développement national, a déclaré lors d'un dialogue national sur le renforcement de la réponse à ce phénomène, le 4 août, que la nouvelle note d'orientation identifie les risques, cartographie la répartition des impacts et définit les axes d'intervention, selon l'agence de presse indonésienne Antara.

Auparavant, l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) avait prévu qu'un puissant phénomène El Niño pourrait survenir au second semestre 2026, réduisant potentiellement les précipitations à moins de 20 mm par mois dans certaines régions. Le gouvernement estime qu'en l'absence d'intervention précoce, les pertes économiques liées au changement climatique dans les secteurs prioritaires pourraient dépasser 2 quadrillions de roupies indonésiennes (111 milliards de dollars).

Dans le cadre de son plan d'intervention pour l'agriculture et la foresterie, l'Indonésie intensifie la prévention et la lutte contre les incendies de forêt et de tourbières, déploie des technologies de modification météorologique, améliore les systèmes d'irrigation, met en service des puits de forage, distribue des variétés de cultures résistantes à la sécheresse et étend l'assurance agricole. Ces mesures visent à atténuer l'impact de la sécheresse sur la production de riz, d'huile de palme et de café.

Concernant l'énergie et les ressources en eau, les installations de stockage d'eau et les infrastructures de préservation des bassins versants font l'objet d'opérations de maintenance, tandis que des mesures de modification météorologique sont mises en œuvre pour maintenir l'approvisionnement en eau et minimiser les répercussions sur la production hydroélectrique. Parallèlement, la réduction de la couverture nuageuse durant la saison sèche devrait créer des conditions favorables à une production accrue d'énergie solaire.

Dans le domaine de la santé, les autorités indonésiennes prévoient de renforcer la surveillance des maladies sensibles au climat telles que la dengue et le paludisme, d'améliorer la préparation du système de santé, de garantir l'accès à l'eau potable et d'intensifier les alertes aux risques auprès des populations.

Enfin, des données océanographiques seront utilisées pour élaborer des plans de production et mettre en œuvre des technologies aquacoles plus efficaces. -VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Indonésie #phénomène El Niño
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