International

La Thaïlande accueille 18,5 millions de touristes étrangers de janvier à juillet

La Thaïlande a accueilli plus de 18,5 millions de touristes étrangers au cours des sept premiers mois de l'année, générant des recettes de plus de 896 milliards de bahts (près de 27 milliards de dollars américains).

La Thaïlande vise 1 000 milliards de THB d'IDE réalisés en 2026
La Thaïlande vise 1 000 milliards de THB d'IDE réalisés en 2026



Bangkok, 4 août (VNA) – La Thaïlande a accueilli plus de 18,5 millions de touristes étrangers au cours des sept premiers mois de l'année, générant des recettes de plus de 896 milliards de bahts (près de 27 milliards de dollars américains).

Selon les données publiées le 3 août par le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, les cinq principaux marchés émetteurs sont la Chine (près de 3,08 millions de visiteurs), la Malaisie (2,37 millions), l'Inde (près de 1,38 million), la Russie (1,1 million) et la République de Corée (plus de 679 000), rapporte le journal The Nation.

Malgré ce chiffre de plus de 18 millions, le nombre total de visiteurs étrangers en Thaïlande a tout de même diminué de 3,19 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le ministre du Tourisme et des Sports, Surasak Phancharoenworakul, a attribué ce recul au récent ralentissement des voyages court-courriers, notamment à la réduction du nombre de vols en provenance d'Inde, ce qui a freiné la croissance globale.

Selon le ministère, la Thaïlande a accueilli 567 312 visiteurs étrangers entre le 26 juillet et le 1er août, soit une baisse de 2,92 % par rapport à la semaine précédente, représentant une moyenne de 81 045 arrivées par jour. Le nombre de visiteurs court-courriers a diminué de 4,34 % sur un an pour s'établir à 362 773, tandis que les arrivées long-courriers ont légèrement baissé de 0,31 % à 204 539.

Les responsables du tourisme thaïlandais ont identifié deux principaux facteurs externes expliquant la baisse des arrivées court-courriers : les troubles persistants dans les provinces frontalières du sud du pays et la forte réduction des vols en provenance d'Inde. Le nombre de sièges disponibles sur les liaisons Inde-Thaïlande a chuté de 28,6 % sur un an, tandis que la capacité sur les liaisons Inde-Malaisie a diminué de 20,7 %.

En revanche, les marchés long-courriers, notamment l'Europe occidentale, ont poursuivi leur reprise grâce au lancement de nouvelles liaisons directes, dont les lignes Dubaï-Bangkok (Don Mueang) et Amsterdam-Suvarnabhumi. Parallèlement, la saison estivale en République de Corée a dynamisé le tourisme familial. Le nombre de visiteurs coréens en Thaïlande a progressé de 19,85 % en une semaine, atteignant 25 778, ce qui a permis à la République de Corée de passer de la cinquième à la quatrième place du classement hebdomadaire des marchés thaïlandais.

Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports anticipe une reprise des arrivées étrangères dans les semaines à venir, portée par la haute saison touristique estivale sur les principaux marchés d'Asie de l'Est, en particulier la Chine et la République de Corée.- VNA

source
#Thaïlande #touristes étrangers
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Participants à la table ronde du 10e Forum des médias de l'ASEAN. Photo : VNA

L’ASEAN insiste sur la coopération maritime fondée sur des règles pour renforcer la résilience régionale

Lors de la table ronde sur le rôle de l’ASEAN dans la promotion d’une coopération maritime fondée sur des règles, les participants ont souligné le rôle stratégique du bloc dans la gouvernance maritime, dans un contexte d’intensification de la concurrence géopolitique, de perturbations des chaînes d’approvisionnement et de menaces sécuritaires non traditionnelles croissantes.

Une station-service à Vietiane. Photo: VNA

Le Laos étudie la construction d’un oléoduc reliant le Vietnam pour renforcer sa sécurité énergétique

Cette décision intervient alors que les pays de la région suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où les conflits et les tensions géopolitiques alimentent les craintes de perturbations des approvisionnements et de flambée des prix. En tant que pays enclavé dépendant des importations, le Laos est particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs.

Une station-service au centre-ville de Jakarta, en Indonésie. Photo d'illustration : VNA

L’Indonésie lance un projet gazier offshore de 15 milliards de dollars

L’Indonésie a lancé le projet gazier offshore North Hub, d’un investissement estimé à 15 milliards de dollars, dans le détroit de Makassar. Ce projet stratégique vise à renforcer la sécurité énergétique du pays, à accroître la production de gaz naturel et à stimuler la croissance économique.

Le réservoir de Meninting. Photo : VNA

L’Indonésie renforce sa sécurité des ressources en eau

L’Indonésie accélère ses investissements dans les infrastructures de stockage de l’eau afin de renforcer la sécurité hydrique et alimentaire, tout en améliorant sa résilience face au changement climatique. Le nouveau réservoir de Meninting, dans la province des Nusa Tenggara occidentales, illustre cette stratégie nationale.

Le ministre conseiller Nguyen Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

Le Vietnam appelle à une coopération internationale dans la gouvernance des ressources naturelles pour la paix et la sécurité

Lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) placé sur le thème " la Gouvernance des ressources naturelles : un fondement pour la paix, la sécurité et la prospérité » à New York le 22 juillet, le ministre conseiller Nguyen Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné le lien croissant entre les ressources naturelles, la paix et la sécurité mondiales, notamment dans le contexte de la transition énergétique et du changement climatique.

16e Réunion ministérielle du Sommet de l'Asie de l'Est. Photo : VNA

Le Sommet de l'Asie de l'Est souligne la coopération face aux enjeux stratégiques régionaux

Réunis le 23 juillet à Manille dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, les délégués à la 16e Réunion ministérielle du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) ont réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme, du droit international et d'une coopération concrète pour relever les défis stratégiques régionaux.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung au Forum régional de l'ASEAN aux Philippines. Photo : VNA

Le Vietnam plaide pour une gestion proactive des risques au Forum régional de l'ASEAN

Lors de la 33e réunion du Forum régional de l'ASEAN (ARF), tenue le 23 juillet à Manille dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a appelé à renforcer la prévention des risques, à promouvoir le règlement pacifique des différends conformément au droit international et à préserver le rôle central de l'ASEAN.