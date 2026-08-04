La Malaisie impose la vérification de l’âge sur les réseaux sociaux

Kuala Lumpur (VNA) – Selon l’agence de presse Bernama, la Malaisie a commencé, le 3 août, à appliquer une réglementation imposant la vérification de l’âge lors de l’inscription et de l’ouverture de comptes sur les réseaux sociaux, afin de protéger les enfants de moins de 16 ans contre les menaces en ligne.



En vertu de cette nouvelle réglementation, les personnes de moins de 16 ans ne sont plus autorisées à ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, tandis que les nouveaux utilisateurs doivent présenter un document officiel d’identité, tel qu’une carte d’identité, un passeport ou une identité numérique, pour vérifier leur âge.



Selon la Commission malaisienne des communications et du multimédia (Malaysian Communications and Multimedia Commission - MCMC), une période de transition raisonnable sera accordée à tous les fournisseurs de services afin de garantir une intégration harmonieuse du système de vérification de l’âge, sans porter atteinte à la vie privée des utilisateurs. -VNA