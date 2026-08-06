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Le Cambodge et la Malaisie conviennent d'élargir leur coopération agricole

Le Cambodge et la Malaisie ont convenu d'élargir leur coopération dans le secteur agricole, selon un communiqué de presse publié le 5 août par le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le Cambodge et la Malaisie conviennent d'élargir leur coopération agricole


Kuala Lumpur, 6 août (VNA) – Le Cambodge et la Malaisie ont convenu d'élargir leur coopération dans le secteur agricole, selon un communiqué de presse publié le 5 août par le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cet accord a été conclu lors d'une réunion de la commission mixte bilatérale entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Cambodge, Prak Sokhonn, et le ministre malaisien des Affaires étrangères, Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Dans le domaine agricole, les deux pays ont convenu de diversifier leur coopération en étendant les échanges au-delà du riz pour inclure d'autres produits tels que les noix de cajou, les produits de l'aquaculture et les engrais agricoles.

Le média cambodgien Fresh News a rapporté que les échanges bilatéraux avaient atteint plus de 795 millions de dollars au premier semestre 2026, soit une augmentation de 56,9 millions de dollars (ou 64,1 %) par rapport à la même période de l'année précédente.

Les importations en provenance de Malaisie se sont élevées à environ 682 millions de dollars, en hausse de 55,8 %, reflétant le renforcement des liens économiques entre les deux pays.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Cambodge #Malaisie #coopération agricole
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