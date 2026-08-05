L’Indonésie compte 290 millions d’habitants, un atout majeur pour son économie

Jakarta (VNA) - Selon les dernières données démographiques du gouvernement indonésien, la population de l’Indonésie a atteint 290,13 millions d’habitants, dont près de 70 % sont en âge de travailler.

Cette structure démographique constitue un atout majeur pour la plus grande économie d’Asie du Sud-Est.

La population du pays reste toutefois inégalement répartie : près de 60 % des Indonésiens vivent sur l’île de Java, qui abrite d’importants centres urbains tels que Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang et Yogyakarta.



Teguh Setyabudi, directeur général de l'État Civil et de la Population du Ministère de l'Intérieur, a déclaré que la structure démographique actuelle du pays offre des opportunités considérables pour le développement national. Il a toutefois souligné que les avantages liés à la taille et à la structure de la population ne se traduiront pas automatiquement par une croissance économique sans politiques appropriées en matière d’éducation, de formation professionnelle, de santé et de création d’emplois.



Il a indiqué que la capacité à exploiter efficacement l’importante main-d’œuvre du pays serait déterminante pour transformer cet atout démographique en moteur de développement durable.



Les dernières statistiques montrent également que l’Indonésie a enregistré 3,64 millions de naissances au cours des six premiers mois de cette année. La province de Java occidental a enregistré le plus grand nombre de naissances, tandis que Java oriental compte actuellement la population âgée la plus importante du pays. -VNA