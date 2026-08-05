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Le Cambodge accélère sa transformation industrielle pour attirer des investissements de qualité

Le vice-Premier ministre cambodgien Sun Chanthol a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les acteurs du secteur et à créer un environnement favorable au développement durable de la fabrication de faisceaux de câbles automobiles, ainsi qu'à améliorer encore le climat des investissements afin d'attirer de nouveaux investissements.

Phnom Penh (VNA) – Le Cambodge intensifie ses efforts stratégiques pour transformer son secteur industriel, en passant d’un modèle de production à forte intensité de main-d’œuvre à un modèle reposant sur une main-d’œuvre qualifiée et des technologies avancées, a déclaré le vice-Premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge (CDC), Sun Chanthol, lors d’une réunion tenue le 4 août.

Cette réunion a réuni de hauts responsables du CDC, des représentants des ministères et agences d’État concernés, ainsi que des dirigeants d’entreprises cambodgiennes spécialisées dans la fabrication de faisceaux de câbles automobiles.

Le vice-Premier ministre Sun Chanthol a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les acteurs du secteur et à créer un environnement favorable au développement durable de la fabrication de faisceaux de câbles automobiles, ainsi qu'à améliorer encore le climat des investissements afin d'attirer de nouveaux investissements.

Il a également chargé les agences compétentes de collaborer étroitement avec le secteur privé et de traiter rapidement et efficacement les propositions formulées lors de la réunion, en vue de renforcer la compétitivité du Cambodge sur les marchés régionaux et internationaux.

La réunion a permis d’examiner la situation globale des investissements dans ce secteur, les entreprises ayant présenté des informations actualisées sur leurs capacités de production et leurs activités.

Les représentants des fabricants de faisceaux de câbles automobiles ont salué le mécanisme de dialogue direct mis en place par le gouvernement, estimant que cette plateforme contribuerait à renforcer la coopération entre les autorités et les entreprises, ainsi qu’à consolider la confiance dans l’environnement d’investissement au Cambodge. -VNA

#Cambodge
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