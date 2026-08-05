Une découverte paléontologique majeure en Thaïlande : un fossile de dinosaure de 130 millions d’années

Bangkok (VNA) - Un fossile de dinosaure carnivore vieux de plus de 130 millions d’années a été découvert dans la province thaïlandaise de Chaiyaphum, ont annoncé les autorités locales le 4 août. Selon les chercheurs, ce fossile est environ 20 millions d’années plus ancien que celui du dinosaure herbivore Nakha Titan Chaiyaphumensis, découvert précédemment dans la même province.

La découverte a été réalisée par Yodsanya Pitabut, un habitant âgé de 53 ans, qui a remarqué des fragments d’os fossilisés lors de travaux de terrassement destinés à la construction d’un crématorium. Les échantillons ont ensuite été transmis aux autorités compétentes pour expertise.

Une équipe dirigée par la Dre Sita Manitkul, chercheuse au Centre de recherche et d'éducation en paléontologie de l'Université Mahasarakham, s'est rendue sur le site avec des géologues du Centre de recherche et du Musée des dinosaures de Khon Kaen, ainsi que des représentants des autorités locales.

À ce jour, plus d'une centaine de fossiles ont été collectés, dont des vertèbres, des os des membres postérieurs, des articulations, des os de la cheville et des phalanges. Les chercheurs ont également découvert des fossiles de nageoires de requins dans la même zone.

Les analyses préliminaires indiquent que les restes appartiennent à un dinosaure carnivore datant de plus de 130 millions d'années, soit environ 20 millions d'années de plus que Nakha Titan Chaiyaphumensis, une espèce herbivore datant de 110 à 115 millions d'années.

Il s’agit du quatrième fossile de dinosaure découvert dans la province de Chaiyaphum et du plus ancien jamais mis au jour dans cette région. Les chercheurs poursuivront les fouilles afin de retrouver d’autres vestiges enfouis sous les couches calcaires. À terme, les autorités locales envisagent de transformer le site en un centre d’étude, de recherche et de tourisme paléontologique. -VNA