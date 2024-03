L’immobilier au Vietnam attractif pour les étrangers. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le marché immobilier vietnamien est le deuxième derrière le marché indien et devant la Thaïlande, selon une enquête de la société des services immobiliers CBRE.

Il s’agit d’un bon signe, reflétant le potentiel de développement actif de l'économie vietnamienne ainsi que la tendance de plus en plus d'étrangers à vouloir acheter une maison au Vietnam.

Selon la CBRE Vietnam, les flux de capitaux d’investissement au Vietnam provenaient jusqu’à présent principalement d’investisseurs asiatiques traditionnels tels que Singapour, le Japon, Hong Kong (Chine) et la République de Corée. La taille du capital pour chaque transaction varie généralement entre 20 et 50 millions de dollars. Les fonds financiers d'investissement provenant des marchés plus développés d'Amérique du Nord et d'Europe n'ont pas encore pénétré profondément.

Parallèlement, un grand nombre de financiers et d’investisseurs individuels ont commencé à s’intéresser au marché immobilier vietnamien. Selon le ministère de la Construction, environ 4 millions de personnes souhaitent acheter une maison au Vietnam à l'avenir, y compris des étrangers et des Vietnamiens d'outre-mer. L'année 2024 promet une explosion sur le marché immobilier vietnamien avec une forte augmentation du nombre d'investisseurs nationaux et étrangers. La forte demande et le potentiel de développement exceptionnel font du marché immobilier vietnamien un point chaud d'investissement et de flux de trésorerie prometteur.

Selon le directeur général d'Avison Young Vietnam, David Jackson, l’Asie-Pacifique est la région où le Vietnam a un grand potentiel pour attirer des investissements importants par rapport à d’autres régions du monde. Les facteurs liés à la jeunesse de la population, à la croissance économique et aux goûts des consommateurs dans cette région affichent des perspectives positives à long terme. Ces perspectives concernent les flux de capitaux dans un monde en proie à des conflits et à des perturbations économiques.

Selon Statista, le marché immobilier vietnamien pèsera 4,41 billions de dollars en 2024, et le marché immobilier thaïlandais 2,51 billions de dollars.

La plupart des investisseurs au Vietnam s’intéressent à l’immobilier industriel et de bureaux. L'économie forte et axée sur l'exportation du pays a stimulé la croissance des activités commerciales, créant une forte demande en matière de logistique et de gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Les investisseurs reconnaissant le potentiel de cette dynamique devraient être très intéressés par l’immobilier industriel.

Actuellement, les investisseurs étrangers recherchent activement des opportunités et accroissent leur présence au Vietnam, qui a réduit ses taux d’intérêt pour rendre son marché plus attractif. -VNA