Hanoi (VNA) - L’État n’encourage pas le commerce des lingots d’or, ne protège pas leurs prix et n’accepte pas de trop grandes différences entre les prix nationaux et mondiaux de l’or, et entre les lingots d’or SJC et d’autres types, a déclaré mercredi 3 janvier le vice-gouverneur de la Banque d’État de Vietnam (BEV) Dao Minh Tu.

Le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV), Dao Minh Tu, prend la parole lors de la conférence de presse. Photo : qdnd.vn



S’exprimant lors d’une conférence de presse à Hanoi, le responsable a indiqué que toutes ces questions seraient prises en compte dans les prochains amendements au décret n°24/2012/ND-CP publié en 2012 sur la gestion des activités commerciales de l’or et que la banque centrale solliciterait les commentaires du public dans le temps à venir.



Concernant une proposition visant à abolir le monopole sur les lingots d’or SJC conformément aux dispositions dudit décret, il a déclaré que, que SJC ou de nombreuses autres marques d’or existent, l’objectif ultime est de stabiliser le marché des lingots d’or et de garantir les intérêts du pays de 100 millions de personnes.



Les intérêts des entreprises de commerce de l’or sont très limités, a-t-il déclaré, ajoutant que l’État ne protège pas les prix des lingots d’or, mais respecte toujours le droit des citoyens d’acheter, de vendre, de conserver et de stocker l’or.

Lingots d’or. Photo : VNA

Fin 2023, le prix intérieur du métal jaune a fluctué anormalement. Parfois, le prix intérieur était de près de 20 millions de dôngs (820 dollars) le tael supérieur au prix mondial, et la différence entre les prix d’achat et de vente s’étendait jusqu’à 3 millions de dôngs le tael.

Par conséquent, le 27 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié une dépêche officielle demandant des mesures visant à renforcer la gestion du marché intérieur de l’or.

Afin de développer le marché de manière sûre, saine, efficace et durable, le chef du gouvernement a exhorté la BEV à surveiller l’évolution des prix de l’or au niveau mondial et national et à déployer rapidement des solutions pour stabiliser le marché.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné la nécessité de prendre des mesures efficaces pour gérer et réguler les prix des lingots d’or conformément aux principes du marché, et réduire l’écart entre les prix de l’or au niveau mondial et national. – VNA