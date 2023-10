Lors de la conférence. Photo : VNA

Prague (VNA) – L’Association des Vietnamiens de République tchèque a organisé le 12 octobre une conférence pour évaluer ses activités communautaires et définir ses principales orientations de travail pour 2024.Affirmant la solidarité des Vietnamiens de République tchèque , les dirigeants de l'association ont recherché des mesures pour surmonter les faiblesses et améliorer l'efficacité opérationnelle de leur organisation dans les temps à venir.S'exprimant lors de la conférence, Hoang Dinh Thang, président de l'Union des associations des Vietnamiens en Europe, également président d’honneur de l'Association des Vietnamiens de République tchèque, a apprécié le développement de cette organisation depuis sa fondation il y a 25 ans.A l’approche du 25e anniversaire de la fondation de l'Association et de son 7e Congrès pour la période 2024-2029, le Comité exécutif de l’Association des Vietnamiens de République tchèque a défini des orientations de travail pour l’année prochaine, en mettant l’accent sur les activités pour aider ses membres à stabiliser leur vie et à mieux s’intégrer dans la vie sociale du pays d’accueil, ainsi que promouvoir les belles images des Vietnamiens... -VNA