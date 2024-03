Hanoï (VNA) - Au cours des deux premiers mois de 2024, l'économie vietnamienne montre des signes de reprise. Plusieurs économistes s’attendent à une reprise rapide de l’économie nationale en 2024.



2023 a été une année pleine de difficultés pour l’économie vietnamienne. Hormis les investissements publics, les principaux moteurs de la croissance ont dû pour la plupart traverser des périodes sombres. Selon des statistiques, le chiffre d'affaires total de l’import-export de marchandises en 2023 était estimé à 683 milliards de dollars, en baisse de 6,6% par rapport à 2022.



Toutefois, la croissance de l’import-export au cours des deux premiers mois de 2024 s’est relativement bien redressée. En effet, le montant total a atteint environ 113,96 milliards de dollars, en hausse de 18,6 % par rapport à la même période de l'année dernière. La balance commerciale a enregistré un excédent de 4,72 milliards de dollars.



Le spécialiste Michael Kokalari du groupe VinaCapital a indiqué que sa société s'attendait à ce que le nombre de commandes à l'exportation du Vietnam continue d'augmenter dans les mois à venir grâce à la reprise de l'économie américaine.



Parallèlement à la reprise des commandes à l'exportation, l'indice de production industrielle (IIP) au cours des deux premiers mois de 2024 a augmenté d’environ 5,7% par rapport à la même période en 2023.

Au parc industriel de Lien Ha Thai, province de Thai Binh, au Nord. Photo: qdnd.vn

Une production accrue signifie une augmentation des revenus des travailleurs, ce qui soutient fortement la croissance de la consommation. Les données publiées par l'Office général des statistiques (Ministère du Plan et de l'Investissement) montrent qu'au cours des deux premiers mois de 2024, le montant total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs aux prix courants s’est chiffré à 1.031,5 billions de dongs, soit une hausse de 8,1% en rythme annuel.En outre, le montant des investissements étrangers au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2024 a continué d'augmenter. Au 20 février, le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam a atteint près de 4,29 milliards de dollars, soit une progression de 38,6% en un an. Les investissements directs étrangers (IDE) réalisés au Vietnam étaient estimés à 2,8 milliards de dollars, soit une hausse de 9,8% en variation annuelle.Cependant, il est important de souligner que la situation nationale et mondiale en 2024 continuerait de se heurter à de nombreuses difficultés. En cette conjoncture, la diminution continue des taux d'intérêt des prêts par les banques et les établissements de crédit constituera un moteur très important pour favoriser les activités économiques et le développement de l’économie nationale.Vu les efforts conjoints de l'ensemble du système politique, des citoyens et des entreprises - en particulier du réseau bancaire et des établissements de crédit, plusieurs économistes espèrent qu’en 2024, l'économie nationale retrouvera un taux de croissance élevé, pour atteindre les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.-VNA