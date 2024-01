Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique (droite) reçoit le vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Chen Siyuan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 10 janvier à Hanoï le vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Chen Siyuan.

Lors de la rencontre, le général To Lam a souligné que les relations entre les deux ministères se sont resserrées, devenant un pilier important des relations Vietnam-Chine et jouant un rôle crucial dans la consolidation de la confiance stratégique entre les deux Partis et les deux pays.

Le ministre s'est dit convaincu que la visite de Chen Siyuan serait couronné de succès et marquerait une étape importante dans la coopération entre les deux ministères au cours de la nouvelle période.

Le général To Lam a suggéré aux deux parties de concrétiser sérieusement des perceptions communes de haut niveau, de signer des documents de coopération, et de renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, la protection des citoyens et l'application de la loi dans des cadres multilatéraux, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

Le même jour, Chen Siyuan et son homologue vietnamien Le Quoc Hung ont coprésidé le premier dialogue au niveau vice-ministériel sur la sécurité politique entre les deux ministères. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ont examiné et défini les orientations de leur coopération en matière de sécurité politique dans les temps à venir.

Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement la Déclaration conjointe Vietnam-Chine et les autres documents de coopération conclus par les deux pays. Les ministères renforceront également l'échange d'expériences et la coopération dans les domaines de la sécurité économique, culturelle, idéologique, de la cybersécurité, de la gestion de l'immigration, de la lutte contre le terrorisme et de la formation du personnel et organiseront des patrouilles frontalières conjointes.

A l'issue de la réunion, les deux vice-ministres ont signé un protocole d'accord sur la coopération en matière de sécurité politique entre les deux ministères. -VNA