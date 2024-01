Jakarta, 16 janvier (VNA) – Les importations indonésiennes en provenance de Chine ont atteint 62,18 milliards de dollars en 2023, soit 28,02 % des importations totales, soit 221,189 milliards de dollars, et en baisse de 7,41 % par rapport à 2022, a rapporté le Bureau des statistiques du pays (BPS).

Un représentant commercial démontre l'utilisation d'un téléphone Oppo dans un magasin Oppo à Jakarta. Photo : jakartaglobe.id

Selon le BPS, les principales importations indonésiennes en provenance de Chine étaient les smartphones (1,95 milliards de dollars), représentant 3,14 % du total des importations de marchandises en provenance de Chine, suivis par les ordinateurs portables (1,64 %), les équipements de transmission (1,36 %), les produits mécaniques (1,23 %). %), et l'ail (1,04 %), entre autres.Le Japon était le deuxième fournisseur de l’Indonésie avec une part de marché de plus de 7,4 %, d’une valeur de 16,44 milliards de dollars.Les principales importations indonésiennes en provenance du Japon comprenaient des produits sidérurgiques laminés plats d'une valeur de 0,47 milliard de dollars, représentant 0,75 % des importations totales en provenance de ce pays d'Asie de l'Est, suivis par les véhicules automobiles (0,65 %), les équipements auxiliaires (0,53 %) et les boîtes de vitesses ( 0,47%), entre autres.Le BPS a enregistré la valeur des importations indonésiennes en décembre 2023 à 19,11 milliards de dollars, en baisse de 2,45% par rapport au mois précédent. En particulier, les importations non pétrolières et gazières ont été enregistrées à 15,74 milliards de dollars, en baisse de 2,26% par rapport aux 16,10 milliards de dollars du mois dernier.Parallèlement, les importations de pétrole et de gaz en décembre 2023 ont atteint 3,37 milliards de dollars, soit une baisse de 3,33% par rapport à novembre 2023 à 3,49 milliards de dollars.Pour le pétrole et le gaz, la valeur des importations de produits pétroliers a augmenté de 2,44%, tandis que la valeur des importations de pétrole brut et de gaz a diminué de 15,25% et 11,55%, respectivement. - VNA