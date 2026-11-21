Hanoï (VNA) - L'épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, Ngo Phuong Ly, a rencontré, dans la matinée du 21 novembre à Hanoï, l'épouse du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Mehriban Aliyeva, aussi première vice-présidente de l’Azerbaïdjan. La rencontre s’est déroulée dans la maison patrimoniale située au 87, rue Ma May.

Autour d’une tasse de thé, les deux épouses ont échangé avant d’assister à une représentation du ca tru" (chant traditionnel) et de découvrir plusieurs costumes vietnamiens, dont l’ao dai.

Ngo Phuong Ly a présenté à Mehriban Aliyeva la maison du 87, rue Ma May. Construite à la fin du XIXe siècle et classée monument national en 2004, cette demeure illustre l’architecture traditionnelle des maisons-tubes du Vieux quartier de Hanoï et conserve de nombreux témoignages du mode de vie des Hanoïens d’autrefois.

La visite a également permis d'évoquer les efforts déployés par le Vietnam pour préserver et valoriser son patrimoine, tout en faisant vivre les traditions dans la société contemporaine.

Dans le salon de réception, les deux épouses ont découvert l’art du parfumage du thé au lotus, observé sa préparation et dégusté plusieurs variétés vietnamiennes. Ngo Phuong Ly a souligné que, dans la culture vietnamienne, le thé est à la fois une boisson et un symbole d’hospitalité, propice aux échanges amicaux.

Les deux épouses ont ensuite assisté à une représentation de ca tru. Ngo Phuong Ly a présenté les efforts déployés par le Vietnam pour préserver, restaurer et transmettre cet art aux générations futures.

Un défilé de costumes vietnamiens de différentes époques figure au programme. Photo: VNA

Un défilé de costumes vietnamiens de différentes époques a également figuré au programme. Ngo Phuong Ly a présenté à son invitée l’ao dài qu’elle portait, en expliquant les particularités de la soie utilisée et les techniques de confection de cette tenue emblématique. Mehriban Aliyeva a salué son élégance ainsi que le savoir-faire des artisans vietnamiens dans la préservation et la valorisation de l’identité culturelle nationale. Cette séquence a également mis en lumière le rôle des femmes dans la transmission du patrimoine.

Avant son départ, Mehriban Aliyeva et ses deux filles ont reçu une œuvre calligraphique portant le caractère « Phuc » (bonheur), symbole de vœux de paix et de bonheur dans la culture vietnamienne.

Remerciant Ngo Phuong Ly pour son accueil chaleureux, Mehriban Aliyeva a exprimé le souhait de la retrouver prochainement et l’espoir de voir des ao dai vietnamiens présentés en Azerbaïdjan.

Ngo Phuong Ly a, pour sa part, remercié son invitée pour son intérêt envers le Vietnam, son peuple et sa culture. Elle a souhaité voir se multiplier les échanges culturels et populaires entre les deux pays, afin de renforcer la compréhension mutuelle, les liens et l’amitié entre leurs peuples. -VNA