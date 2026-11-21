Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse ont présidé, dans la matinée du 21 novembre à Hanoï, la cérémonie officielle d’accueil du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et de son épouse, en visite officielle au Vietnam.



Au son de la musique de bienvenue, les dirigeants To Lam et Ilham Aliyev ont parcouru le tapis rouge avant de prendre place sur l’estrade d’honneur. L’orchestre militaire a ensuite interprété les hymnes nationaux de l’Azerbaïdjan et du Vietnam.



Les deux dirigeants ont ensutie passé en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants ont tenu un entretien.



Le Vietnam et l’Azerbaïdjan entretiennent des relations d’amitié traditionnelles de longue date, forgées et cultivées au fil des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Tout au long de son parcours de développement, l’Azerbaïdjan a toujours témoigné son soutien et son affection sincères au Vietnam. De son côté, le Vietnam attache une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec l’Azerbaïdjan.



En particulier, l’élévation officielle des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique en 2025 a ouvert un nouveau chapitre dans leur coopération. Depuis lors, les relations dans différents domaines ont enregistré des avancées notables. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement gagne en substance, avec le lancement de projets concrets par plusieurs entreprises du pays sur le territoire de l’autre.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse président la cérémonie officielle d’accueil du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et de son épouse. Photo : VNA





La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité s’est également renforcée, notamment dans l’industrie de défense, la recherche, la production et le commerce. Les deux pays intensifient par ailleurs leur coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, des transports et de la logistique. Les échanges culturels et les relations entre les peuples connaissent également de nouveaux développements.



La visite du président Ilham Aliyev au Vietnam revêt une importance particulière. Elle permet aux dirigeants des deux pays de consolider davantage leur confiance politique, d'échanger de manière approfondie sur les orientations du développement des relations bilatérales et de définir des mesures concrètes pour mettre en œuvre efficacement le cadre du partenariat stratégique. Elle devrait ainsi insuffler une nouvelle dynamique à la coopération dans tous les domaines, de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce et de l’investissement à l’énergie, à l’éducation, aux sciences et aux technologies, ainsi qu’aux échanges entre les peuples. - VNA