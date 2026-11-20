Hanoï (VNA) - Le 20 novembre, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la délégation de haut niveau de l’Azerbaïdjan, en visite officielle au Vietnam du 19 au 21 novembre.

Souhaitant la bienvenue au président Ilham Aliyev et à sa délégation, le président de l'AN Tran Thanh Man a souligné que, dans la continuité de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Azerbaïdjan en mai 2025, cette visite revêtait une importance particulière et ouvrait un nouveau chapitre dans les relations traditionnelles et le partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a salué les réalisations de l’Azerbaïdjan en matière de développement socio-économique et de rayonnement international sous la direction du président Ilham Aliyev, ainsi que les avancées positives de la coopération bilatérale, notamment dans les échanges de délégations, la coordination au sein des forums multilatéraux, la défense et la sécurité, le commerce, l’énergie, le pétrole et le gaz, ainsi que les échanges entre les peuples.

Soulignant le rôle de la coopération parlementaire, le président de l'AN Tran Thanh Man a rappelé sa rencontre avec la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahiba Gafarova, en marge de la Conférence mondiale des présidents de parlement, organisée en Suisse en juillet 2025. Il a proposé de renforcer les échanges de délégations, le partage d’expériences législatives et la coordination dans les forums parlementaires multilatéraux.

Il a également appelé les deux organes législatifs à contribuer à l’amélioration du cadre juridique et au suivi de la mise en œuvre des engagements bilatéraux. Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour aider l’Azerbaïdjan à développer ses relations avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et les pays de la région.

Remerciant les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux, Ilham Aliyev a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations socio-économiques. Rappelant les résultats de la visite du dirigeant To Lam en Azerbaïdjan en mai 2025 et l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, il a appelé à intensifier les échanges à tous les niveaux et à renforcer la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du nouvel Azerbaïdjan, ainsi qu’entre les deux Parlements.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et les délégués. Photo: VNA

Le président azerbaïdjanais a souligné l’importance accordée par son pays à la coopération parlementaire et aux initiatives interparlementaires dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Mouvement des non-alignés. Il a également mis en avant le potentiel de coopération économique et la position géographique stratégique de l’Azerbaïdjan, à la croisée de l’Asie et de l’Europe. Il a proposé d’accélérer les démarches en vue d’une exemption de visas et d’étudier l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre les deux capitales pour stimuler le tourisme, le commerce et l’investissement.

Les deux parties sont convenues de consolider la confiance politique, de valoriser le partenariat stratégique et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, du pétrole et du gaz et de la logistique. Elles ont également souligné la nécessité de renforcer les connexions de transport, notamment les liaisons internationales, ainsi que la coopération parlementaire, l’éducation, la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

À cette occasion, le président de l'AN Tran Thanh Man a transmis une invitation à la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahiba Gafarova, à se rendre au Vietnam à une date qui lui conviendra. En retour, le président Ilham Aliyev a invité le président de l’AN du Vietnam à effectuer une visite en Azerbaïdjan. -VNA