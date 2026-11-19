Hanoï (VNA) – Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et son épouse sont arrivés à Hanoï dans la soirée du 19 novembre, pour une visite officielle au Vietnam prévue du 19 au 21 novembre, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et de son épouse.

Il s’agit de la deuxième visite officielle au Vietnam du président Ilham Aliyev, après celle de 2014. Cette visite devrait contribuer à ouvrir une nouvelle étape dans les relations bilatérales, à la hauteur du partenariat stratégique établi entre les deux pays.

Des représentants vietnamiens accueillent le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et son épouse à l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo : VNA

Le ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam en Russie, également accrédité en Azerbaïdjan, Dang Minh Khoi, étaient présents à l’aéroport international de Noi Bai pour accueillir la délégation.

S’exprimant auprès d’un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) auprès de la Communauté des États indépendants (CEI), l’ambassadeur Dang Minh Khoi a estimé que cette visite permettrait de concrétiser la vision stratégique commune des deux pays et de transformer leurs potentiels de coopération en opportunités concrètes, au bénéfice de leurs peuples et en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

Le Vietnam et l’Azerbaïdjan entretiennent une amitié traditionnelle de longue date, cultivée au fil des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays. L’Azerbaïdjan a toujours soutenu le Vietnam, qui attache lui aussi une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec ce pays.

La visite d’État du secrétaire général To Lam en Azerbaïdjan, en mai 2025, et l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique ont ouvert un nouveau chapitre de la coopération entre les deux pays, qui a depuis enregistré des avancées dans plusieurs domaines.

Dans ce contexte, la visite du président Ilham Aliyev revêt une importance particulière. Elle permettra aux dirigeants des deux pays de renforcer leur confiance politique, d’échanger sur les orientations de développement des relations bilatérales et de définir des mesures concrètes pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique, notamment dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, de l’investissement, de l’énergie, de l’éducation, des sciences et des technologies, ainsi que des échanges entre les peuples.- VNA