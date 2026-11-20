Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de son épouse, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a reçu, dans l’après-midi du 20 novembre à Hanoï, Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de l’Azerbaïdjan et épouse du président.

Lors de cette rencontre, la vice-présidente vietnamienne s’est réjouie de retrouver Mehriban Aliyeva et l’a remerciée, ainsi que le président Ilham Aliyev et le peuple azerbaïdjanais, pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé à la délégation vietnamienne lors de sa visite en Azerbaïdjan en octobre dernier. Elle a évoqué ses impressions positives sur le développement du pays ainsi que sur l’hospitalité de sa population.

Félicitant l’Azerbaïdjan pour ses réalisations récentes, notamment la poursuite de sa présidence de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) pour le mandat 2026-2028, la vice-présidente vietnamienne s’est dite convaincue que la visite officielle au Vietnam du président Ilham Aliyev et de son épouse serait couronnée de succès et contribuerait à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.

Elle a également salué les activités de la Fondation Heydar Aliyev, en particulier ses projets humanitaires mis en œuvre au Vietnam, et exprimé sa gratitude à Mehriban Aliyeva et à la Fondation pour leur attention et leur soutien au Vietnam ces dernières années.

Se disant heureuse de revenir au Vietnam, Mehriban Aliyeva a rappelé les excellents souvenirs qu’elle gardait du pays et de son peuple. Ayant déjà effectué une visite au Vietnam il y a plusieurs années, elle a constaté, à l’occasion de ce nouveau séjour, de nombreux changements positifs, notamment dans les domaines du développement économique, des infrastructures, des sciences et des technologies.

Elle a estimé que le Vietnam devenait une destination de plus en plus attrayante dans la région, non seulement sur le plan touristique, mais aussi en matière d’opportunités d’affaires et de coopération. Félicitant le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement, elle a souhaité que les deux pays renforcent davantage leurs liens et facilitent les échanges touristiques, les rencontres entre leurs populations ainsi que la coopération bilatérale.

Dans une atmosphère fraîche de fin d’automne, Vo Thi Anh Xuan a invité Mehriban Aliyeva à déguster un café aux œufs chaud accompagné de "bánh cốm", une spécialité traditionnelle à base de jeune riz gluant, tout en écoutant le personnel du café Giảng présenter l’origine et les particularités de cette boisson emblématique de Hanoï. -VNA