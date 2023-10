Dans la pagode O Chum, à Soc Trang. Photo: VNA Dans la pagode O Chum, à Soc Trang. Photo: VNA

Soc Trang (VNA) - Le Comité du Parti et le Comité populaire de la province de Soc Trang (delta du Mékong) ont organisé le 10 octobre plusieurs délégations pour rendre visite aux mères héroïques vietnamiennes, aux héros des forces armées populaires et aux retraités de l'ethnie khmère, ainsi qu'à des dignitaires bouddhistes dans certaines pagodes khmères à l'occasion de la fête Sene Dolta.

Sene Dolta, qui est célébrée chaque année du 30 du huitième mois lunaire au 2 du neuvième mois lunaire (du 13 au 15 octobre de cette année), est l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour l'ethnie khmère, avec Chol Chnam Thmay (Nouvel An) et Ooc Oom Bok pour remercier la Lune pour une bonne récolte. Lors de l'événement, les gens se rassemblent pour rendre hommage à leurs ancêtres, profiter des chants et des danses traditionnels après une année de dur labeur.

Une délégation conduite par le secrétaire du Comité du Parti de Soc Trang, Lam Van Man, a rendu visite aux dignitaires de la pagode Bang Cro Chap Thmay dans la commune de Tan Hung du district de Long Phu, à l'Association de solidarité du clergé patriotique de Long Phu, ainsi qu'aux dignitaires de la pagode Kos Tung dans le district de Cu Lao Dung.

Le responsable a déclaré que grâce à la solidarité et à la détermination de l'ensemble du système politique, de la population et des entreprises, la situation socio-économique locale s'est continuellement améliorée, avec une sécurité politique, un ordre social assuré et de meilleures conditions de vie des habitants.

Il a exprimé son espoir que les dignitaires des pagodes khmères et le peuple khmer des districts de Long Phu et Cu Lao Dung continueront à renforcer le grand bloc de solidarité nationale, tout en s'associant au Comité provincial du Front de la patrie du Vietnam et aux associations sociopolitiques.

Pendant ce temps, une délégation dirigée par le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, Ho Thi Cam Dao, a rendu visite aux dignitaires de la pagode Botum Vong Sa Som Rong dans la ville de Soc Trang, ainsi qu’à la troupe artistique khmère provinciale.

Ho Thi Cam Dao a souhaité aux moines et dignitaires de la pagode ainsi qu'au peuple khmer une fête Sene Dolta paisible et heureuse. Elle a salué les contributions des membres de la troupe artistique khmère Soc Trang à la préservation et à la promotion de l'identité culturelle du peuple khmer.

Soc Trang est la localité qui compte la plus grande communauté khmère du pays. Au fil des années, la localité a montré de solides performances en matière de stimulation du développement socio-économique, en particulier dans les zones habitées par des minorités ethniques.

Le vénérable Son Phuoc Loi, chef de la pagode O Chum dans la ville de Nga Nam, a déclaré que grâce à la grande attention du Parti et de l'État, la province a mis en œuvre efficacement des politiques ethniques, soutenant les Khmers dans le logement et la production, les aidant à adhérer à l'assurance maladie. -VNA