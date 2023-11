Hanoi (VNA) – Aux 4es Jeux paralympiques asiatiques (Asian Para Games 4) disputés du 23 au 28 octobre en Chine, le Vietnam n’a pas rempli son objectif avec seulement une médaille d’or, dix d’argent et neuf de bronze. Avec ces résultats, il a terminé à la 22e place du classement final par nations.

Le nageur Lê Tiên Dat en finale du 100 m brasse masculin SB5 des ASIAN Para Games 4, le 27 octobre à Hangzhou, en Chine. Photo : VNA



Deux semaines après la clôture des 19es Jeux asiatique (ASIAD 19), le stade en forme de lotus du Centre sportif olympique de Hangzhou était à nouveau rempli des compétiteurs portant leurs rêves de victoire alors que les 4es Jeux paralympiques asiatiques s’ouvraient le soir du 23 octobre.

Pour cette 4e édition, la délégation vietnamienne était composée de 71 membres, dont 48 sportifs engagés dans sept des 22 disciplines du programme : athlétisme, natation, powerlifting, échecs, tennis de table, badminton et taekwondo. Au total, plus de 3.000 sportifs de 44 pays et territoires avaient pris part à l’événement.

L’objectif de la délégation vietnamienne était de remporter de trois à quatre médailles d’or et d’avoir plusieurs sportifs atteignant les minima pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Lors de la dernière journée de compétition des 4es Jeux paralympiques asiatiques, la délégation vietnamienne était pleine d’espoir de décrocher sa première médaille d’or dans les épreuves de natation. En finale du 100 m brasse masculin SB5, seuls quatre nageurs étaient en lice, dont trois Vietnamiens : Danh Hoa, Lê Tiên Dat et Dô Thanh Hai. Le quatrième était le Chinois Luo Jinbiao.

Après les 50 premiers mètres, Dô Thanh Hai était en tête avec un temps de 43,77 secondes. Il était suivi de près par Lê Tiên Dat, Danh Hoa et Luo Jinbiao. Les 50 derniers mètres ont été le théâtre d’une lutte intense. Sous les acclamations enthousiastes du public, Luo Jinbiao a accéléré. Lê Tiên Dat a également tout donné, et il a dépassé son compatriote Dô Thanh Hai pour s’emparer de la première place avec un temps de 1 minute 34 secondes et 4 centièmes, soit seulement 1,07 seconde de mieux que de Dô Thanh Hai. Luo Jinbiao a fini troisième, décrochant le bronze.

Lê Tiên Dat a ainsi décroché l’unique médaille d’or de la délégation vietnamienne à ces 4es Jeux paralympiques asiatiques.

Galvanisée par le succès de son coéquipier Lê Tiên Dat, la nageuse Vi Thi Hang (catégorie S5) a terminé 2e du 50 m papillon avec un chrono de 42 sec 81, remportant ainsi l’argent. La Japonaise Nishida An a décroché l’or avec un temps de 38 sec 23, battant le record des Jeux para-asiatiques (39 sec 74) dans cette épreuve.

Il s’agissait de la deuxième médaille remportée par Vi Thi Hang aux 4es Jeux paralympiques asiatiques. Auparavant, elle avait décroché le bronze au 100 m nage libre féminin de la catégorie S7.

De précieux enseignements

Beaucoup d’espoirs de médailles reposaient sur les épaules des joueurs d’échecs et des athlètes lors de la dernière journée de compétition. Malgré leurs efforts, ils n’ont pu remporter aucune autre médaille d’or.

Les joueurs d’échecs vietnamiens ont fini les 4es Jeux paralympiques asiatiques avec un total de six médailles d’argent et quatre de bronze. Photo : VNA

En échecs, dans la catégorie blitz, Nguyên Thi Hông (catégorie B2) a gagné l’argent en battant l’Iranienne Atefeh Naghavi Mandi. Les joueurs d’échecs vietnamiens ont fini ces jeux avec un total de six médailles d’argent et quatre de bronze.

En athlétisme, dans la catégorie T12, Pham Nguyên Khanh Minh a décroché l’argent au 400 m, tandis que Nguyên Ngoc Hiêp a terminé troisième en T11 et a donc remporté le bronze.

Après six jours de compétition, le Vietnam a terminé les 4es 4es Jeux paralympiques asiatiques avec une médaille d’or, dix d’argent et neuf de bronze, se classant à la 22e place du classement final par nations.

Si ces jeux ne sont pas une réussite sur le plan des résultats sportifs, ils le sont sur le plan diplomatique. Les spectateurs chinois ont pu apprécier le comportement de nos sportifs, qui se sont fait des messagers de la volonté, de paix et d’amitié entre les pays asiatiques.

Les efforts de nos sportifs aux 4es 4es Jeux paralympiques asiatiques méritent une reconnaissance. Cependant, aux dires des experts, les instances sportives nationales devront tirer des enseignements des victoires mais aussi des échecs lors de ces jeux afin d’être encore plus forts lors des prochaines grandes compétitions. – CVN/VNA