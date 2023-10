La délégation vietnamienne à la 9e session de la Conférence des Parties (COP9) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Photo: VNA

Paris (VNA) – La 9e session de la Conférence des Parties (COP9) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport s’est tenue les 25 et 26 octobre au Siège de l'UNESCO, à Paris.



L’ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO et représentante du secrétariat du Comité national vietnamien pour l'UNESCO, y a participé.



Lors de la session, la délégation vietnamienne a souligné que depuis son adhésion à la Convention internationale contre le dopage dans le sport en 2009, le Vietnam respectait toujours ses engagements en matière de mise en œuvre de programmes antidopage dans les activités sportives conformément à la Convention.



Elle a affirmé le souhait du Vietnam de continuer à coopérer avec les pays membres et l'UNESCO dans les programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation à l'antidopage dans le sport.



Le Vietnam s’engage à promouvoir la coopération avec les organisations antidopage nationales, régionales et mondiales en faveur d’un sport honnête, juste, transparent et sans dopage, a-t-elle déclaré.-VNA