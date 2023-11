Un spectacle de danse du lion et du dragon à Paris. Photo: VNA Un spectacle de danse du lion et du dragon à Paris. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Fédération vietnamienne de danse du lion et du dragon, en collaboration avec la Fédération de Vovinam-Viet Vo Dao en France, a organisé le 4 novembre un spectacle présentant des danses spectaculaires du lion et du dragon et des arts martiaux traditionnels à Paris.L'événement avait pour objectif de faire connaître la danse folklorique vietnamienne à la communauté internationale. Il s'agit de la première activité à l'étranger organisée par la Fédération vietnamienne de danse du lion et du dragon, nouvellement créée le 15 avril dernier, contribuant à promouvoir le développement de la danse populaire ainsi que l'image du Vietnam auprès des amis internationaux.L'ambassadrice Le Thi Hong Van, chef de la délégation permanente vietnamienne auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a battu le tambour pour ouvrir l'événement.Les danses du lion et du dragon, ainsi que les spectacles des sectes d'arts martiaux vietnamiens en France, telles que Vovinam-Viet Vo Dao, Son Long Quyen Thuat, Minh Long, ont époustouflé les spectateurs.Le président de la Fédération vietnamienne de danse du lion et du dragon, Maître Pham Quang Long, a souligné l'histoire de cette danse sportive vietnamienne, tout en exprimant son espoir que celle-ci devienne un sport fort du Vietnam et soit inclus dans les Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games). Il a espéré créer prochainement la Fédération mondiale de danse du lion et du dragon, afin de promouvoir la culture vietnamienne auprès de la communauté internationale.Le président du Conseil mondial des maîtres Vovinam-Viet Vo Dao, Tran Nguyen Dao, a déclaré que le Vovinam était développé en Europe depuis près de cinq décennies. Il s'agit d'une condition favorable à l'expansion de la danse du lion et du dragon dans le monde.Selon Tran Nguyen Dao, il faut développer la danse du lion et du dragon sur la base d’associations d’arts martiaux, puis l’étendre progressivement à d’autres groupes. Cela signifie que cette danse pourra être étendue à toute l'Europe ainsi qu'au monde via les Fédérations de Vovinam-Viet Vo Dao. -VNA