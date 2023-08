New York (VNA) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu le 3 août un débat public autour du thème de « Famine et insécurité alimentaire mondiale engendrée par les conflits », événement phare de la présidence américaine du Conseil et présidé par le Secrétaire d’État des États-Unis, Antony Blinken.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s'exprime lors du débat public. Photo: VNA



Dans son discours, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré que les causes de l’insécurité alimentaire qui frappe le monde sont complexes et multiples, alliant facteurs naturels et socio-économiques.



Toutefois, a-t-il ajouté, ce n’est pas un hasard si la faim menace principalement les pays touchés par des conflits, la corrélation étant largement reconnue. Il a demandé davantage d’engagement et d’efforts communs pour briser ce cercle vicieux.



Selon l’ambassadeur Dang Hoang Giang, le moyen le plus efficace de prévenir la faim et la famine dans les zones de conflit est d'œuvrer à la paix. À cet égard, le Conseil de sécurité doit jouer un rôle plus efficace dans la lutte contre les causes profondes des conflits.



En outre, la Charte de l’ONU et le droit international, en particulier le droit humanitaire, doivent être strictement respectés dans tous les conflits, en particulier par l’abstention, de la part de toutes les parties, de tout acte menaçant la subsistance des civils, qui ne doivent pas être privés de l’accès à l’aide humanitaire, notamment alimentaire.



Enfin, l’ONU doit adopter une approche globale pour promouvoir une paix et un développement durables et lutter contre l’insécurité alimentaire. La coopération avec les organisations régionales est également essentielle.

Le Vietnam continuera de contribuer activement à la sécurité alimentaire mondiale grâce à des exportations stables de produits agricoles. Photo: vneconomy.vn

vneconomy.vn

Du fait de son histoire et de son évolution, le Vietnam comprend de première main le rôle vital de la sécurité alimentaire dans le maintien de la paix, et vice versa, a poursuivi le représentant.

Il a assuré que son pays, devenu grand exportateur mondial de riz, continuera de contribuer activement à la sécurité alimentaire mondiale grâce à des exportations stables de produits agricoles. -VNA