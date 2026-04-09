Le secrétaire général du Parti et président de Républiquet To Lam effectuera une visite d’État en Chine

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril 2026, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite s’effectuera à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse. -VNA