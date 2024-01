Des représentants de Lilama 2 et de BTEC Pearson signent le contrat de transférer le programme de formation en technologie des semi-conducteurs et les crédits carbone. Photo : VNA



Dong Nai (VNA) - L’école supérieure internationale des technologies Lilama 2 et la BTEC Pearson du Royaume-Uni ont signé le 17 janvier un contrat pour transférer le programme de formation en technologie des semi-conducteurs et les crédits carbone.

Avec ce transfert, Lilama 2 devient le premier établissement d'enseignement au Vietnam à former des crédits carbone et le deuxième à former les technologies des semi-conducteurs.

Nguyen Khanh Cuong, recteur de Lilama 2, a fait savoir que la formation sur les technologies des semi-conducteurs et les crédits carbone débutait cette année. Le première année aura une classe pour chaque formation, avec un nombre d'inscriptions de 25 à 50 étudiants/classe. La formation en technologie des semi-conducteurs a une durée de trois ans et celle en crédits carbone, en courte terme, d'une durée de 3 à 6 mois.



Selon M. Cuong, la valeur du marché vietnamien des semi-conducteurs augmentera d'environ 1,65 milliard de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance d'environ 6,5% par an. Il existe actuellement une grave pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie des semi-conducteurs, la formation ne répondant qu’à environ 20 % de la demande.

"La coopération entre BTEC et Lilama 2 fournira des ressources humaines de qualité aux industries des semi-conducteurs et des crédits carbone, contribuant ainsi à exploiter les potentiels et les avantages de ces deux domaines du Vietnam", a estimé Le Tuan Dung, directeur de BTEC Pearson au Vietnam. - VNA