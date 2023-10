Direction de déplacement de la tempête formée en Mer Orientale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment publié une dépêche officielle demandant des préparatifs pour faire face à une dépression tropicale qui pourrait se transformer en tempête et causer des inondations Depuis le 10 octobre, la région Centre du Vietnam connaît des pluies torrentielles prolongées, en particulier dans les provinces de Thua Thien - Hue et Quang Nam, ainsi que dans la ville de Da Nang. Dans de nombreux endroits, les précipitations totales dépassent 1 000 mm, certaines zones de Da Nang atteignant plus de 1 200 mm.Le Premier ministre a demandé au Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, au Comité national de réponse aux incidents et de recherche et de sauvetage, aux ministres et aux présidents des Comités populaires municipaux et provinciaux de poursuivre des mesures pour répondre aux fortes pluies, aux dépressions tropicales et aux tempêtes afin de garantir la sécurité des personnes. Il est primordial d'éviter tout préjudice dû à la négligence, la passivité ou l'imprévu dans leurs actions de direction et d'intervention. Il est essentiel de minimiser les dommages aux biens des citoyens et de l'État.Il a ordonné d'exhorter et de demander aux navires et aux véhicules de quitter les zones dangereuses ou de chercher un abri, d'évacuer les ménages des zones à haut risque, de stocker des provisions alimentaires et des produits essentiels, et de garantir la sécurité des réservoirs, des digues et des infrastructures.Le chef du gouvernement a également demandé de fournir un soutien aux familles touchées par les catastrophes naturelles, en particulier celles dont les proches sont morts ou portés disparus.Des tâches spécifiques ont également été confiées aux ministères des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, de la Défense, de la Sécurité publique, des Transports, de l'Éducation et de la Formation, ainsi que de la Santé.Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, une tempête a survolé les eaux au sud-ouest de l'île chinoise de Hainan le 19 octobre à 4 heures du matin, se déplaçant vers le nord-ouest à une vitesse d'environ 10 km/h.Du 19 octobre au soir au 21 octobre au soir, les zones côtières de la partie méridionale du delta du fleuve Rouge, la région Nord-Est du Nord et les provinces septentrionales du Centre devraient connaître des pluies modérées à fortes.Le 19 octobre, une nouvelle vague de froid s’est déplacée du Nord au Sud. Cette vague de froid devrait frapper le 20 octobre la partie Est du Nord, puis la partie septentrionale du Nord et certaines zones à la partie Ouest du Nord. -VNA