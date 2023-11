Hanoi (VNA) – Le membre du Politburo et président de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Trân Tuân Anh a plaidé vendredi 10 novembre pour le renforcement des relations traditionnelles entre le PCV et le Parti communiste péruvien (PCP).

Le président de la Commission économique du Comité central du PCV Trân Tuân Anh (à droite) et le secrétaire général du PCP Alberto Villanueva Carbajal, à Hanoi, le 10 novembre 2023. Photo: VNA



Recevant une haute délégation du PCP conduite par le secrétaire général du PCP Alberto Villanueva Carbajal, en visite de travail au Vietnam, du 9 au 19 novembre, il lui a transmis les salutations du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et les remerciements du pays pour le soutien accordé par le PCP à l’oeuvre de libération et de réunification nationales d’hier ainsi qu’à l’oeuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne d’aujourd’hui.



Le PCV attache toujours de l’importance et souhaite sans cesse renforcer les relations de coopération avec les pays et les partis qu’il entretient des relations traditionnelles, y compris le PCP, sur la base des liens historiques, des intérêts similaires et des besoins de coopération dans la nouvelle situation, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde, a-t-il déclaré.

Reconnaissant les progrès dans la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Pérou, il a affirmé que la marge était grande pour promouvoir les liens bilatéraux, en particulier après que les deux pays sont devenus membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et leurs échanges commerciaux se sont accélérés.



Trân Tuân Anh a demandé au PCP et au bloc de gauche Ensemble pour le Pérou de soutenir activement le lancement des négociations sur l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) pour tirer parti des atouts et exploiter les potentiels de chaque pays.

Il a également suggéré de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, la coopération entre les partis, le maintien des mécanismes de coopération bilatérale, l’amélioration des échanges commerciaux et la coordination étroite dans les forums multilatéraux tels que l’APEC et le CPTPP.

Entretien entre le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung et le secrétaire général du PCP Alberto Villanueva Carbajal, à Hanoi, le 10 novembre 2023. Photo: VNA

Le président de la Commission économique du Comité central du PCV s’est déclaré convaincu que 2024, année du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Pérou, sera un jalon mémorable dans la coopération entre les deux partis et les deux pays dans divers domaines, de la politique à l’économie, à la culture, aux sports, au tourisme, à l’éducation, à la formation et aux échanges entre les peuples.

Disant sa joie de se rendre au Vietnam pour la première fois, le secrétaire général Luis Alberto Villanueva Carbajal a hautement apprécié les politiques du Parti et de l’État vietnamiens visant à stabiliser la macroéconomie et à renforcer l’intégration internationale.

Le PCP attache toujours de l’importance à ses relations traditionnelles avec le PCV et soutient le renforcement des relations entre le Vietnam et le Pérou ainsi qu’avec le Mercosur dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement, a-t-il souligné.

Plus tôt, la haute délégation du PCP s’est entretenue avec celle du PCV conduite par le secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung, sur les mesures destinées à rehausser l’efficacité de la coopération entre les deux partis dans les temps à venir. – VNA