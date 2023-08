L'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc Knapper (4e, gauche) coupe la bande inaugurale de trois salles de classe à l'école élémentaire Hoa Dinh Tay financée par le PP23 . Photo : VNA

Phu Yen, 18 août (VNA) - Le Partenariat du Pacifique 2023 (PP23) s'est terminé le 18 août dans la ville de Tuy Hoa, dans la province centrale de Phu Yen.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a déclaré que le PP23 est une preuve claire de l'engagement des membres envers la coopération en matière de sécurité et la diplomatie entre les peuples, démontrant les intérêts partagés des parties concernées dans la stabilité et la sécurité régionales à travers des activités visant à renforcer les capacités d'intervention en cas de catastrophe et fournir un soutien humanitaire si nécessaire.Cela se manifeste de manière évidente lorsque des ingénieurs, des médecins et des experts travaillent en étroite collaboration avec les partenaires vietnamiens pour contribuer à améliorer la vie locale à Phu Yen.Célébrant le 10e anniversaire du partenariat intégral bilatéral, les États-Unis feront tout leur possible pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine humanitaire. Au cours des 18 dernières années, le programme a traduit les engagements des dirigeants en de nombreuses activités spécifiques, luttant pour un avenir plus sûr pour le peuple, a-t-il déclaré.Tenu du 9 au 18 août, le PP23 comprenait la construction d'écoles, des ateliers de formation médicale, des chirurgies gratuites pour les résidents locaux et des échanges musicaux, entre autres.Auparavant, l'ambassadeur Marc Knapper était présent et a coupé la bande inaugurale de trois salles de classe à l'école élémentaire Hoa Dinh Tay financée par le PP23 dans le district de Phu Hoa. - VNA