Hanoi (VNA) - Les membres de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) et les travailleurs peuvent profiter de grandes promotions lors de leurs achats en ligne pour la célébration du Nouvel An lunaire (Têt), sur un marché du Têt spécialement ouvert pour eux sur les plateformes de commerce électronique de Shopee et Tiki du 15 janvier au 7 février.La CGTV s'est coordonnée avec ces plateformes de commerce électronique et la compagnie financière HD SAISON pour organiser ụn marché du Têt visant à garantir un Têt heureux pour les syndicalistes et les travailleurs.Le programme devrait également aider les consommateurs à accéder facilement aux produits fabriqués par les entreprises nationales à des prix raisonnables.En particulier, 201.000 membres de syndicats en situation défavorisée ou ayant des performances exceptionnelles se verront remettre une iCard HD SAISON d'une valeur de 300.000 dongs (12,24 dollars) chacune pour acheter des marchandises sur ce marché en ligne du Têt. -VNA