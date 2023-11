Des délégués lors de la cérémonie de projection du film Hoa Nhài (Jasmine) du réalisateur Dang Nhât Minh à Rimini en Italie. Photo : VNA

Rome (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie, en coordination avec la municipalité de Rimini (Région Émilie-Romagne), la Fondation Italie - Vietnam, le Cinéma Fulgor, la Cinémathèque et Musée Fellini, les Clubs de Rotary de Romagne, de Rimini, de Rimini Riviera et de Cervia Cesenatico a organisé la projection du film Hoa Nhài (Jasmine) du réalisateur Dang Nhât Minh dans la soirée du 11 novembre à Rimini.Il s'agit d'une activité dans le cadre du programme "Année Vietnam-Italie 2023" visant à célébrer le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.La projection du film a vu la présence de représentants de l'ambassade du Vietnam en Italie, de la mairie de Rimini, ainsi que d'un large public amateur de cinéma italien et des membres de la communauté des Vietnamiens en Italie.S'exprimant à cette occasion, Nguyen Thai Hoc, conseiller de l'ambassade du Vietnam en Italie, a souligné que le film "Jasmine" du réalisateur Dang Nhât Minh a abordé la vie quotidienne simple, mettant en valeur des images du pays et du peuple vietnamien d'aujourd'hui."Jasmine" avait également été l'un des films participant au Festival du cinéma asiatique organisé à Rome en mai dernier.Dans le cadre des activités de l'Année du Vietnam en Italie 2023, depuis mars 2023, l'ambassade du Vietnam a organisé la projection des films typiques du cinéma vietnamien dans de nombreuses régions et grandes villes d'Italie. -VNA