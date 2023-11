Le festival du film allemand Kinofest 2023 organisé dans trois localités du Vietnam en ce mois de novembre. Photo : Comité d'organisation

Hanoï (VNA) – Kinofest - le festival annuel du film allemand organisé par l'Institut Goethe, fait officiellement son retour au Vietnam en ce mois de novembre. Les cinéphiles de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Binh Duong en bénéficient.À Hanoï, l’événement a lieu du 1er au 7 novembre au cinéma BHD Star Pham Ngoc Thach, arrondissement de Dong Da.Ensuite, il se tiendra respectivement du 8 au 14 novembre au Cinestar Hai Ba Trung dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, et du 9 au 11 novembre au Cinestar Sinh Vien, ville de Di An, province de Binh Duong.Cette année, les films présentés sont divers en genre, tournant autour d’histoires des liens, de l'immigration et des interférences culturelles dans la vie contemporaine en Allemagne.En tant que projet collaboratif de huit Instituts Goethe en Asie du Sud-Est, le Kinofest 2023 présente au public des films qui sont sortis entre 2021 et 2023 et ont suscité beaucoup d'attention des cinéphiles allemands.Parmi les films sélectionnés au KinoFest figurent : « Toubab » de Florian Dietrich, « Wir könnten genauso Gut Tot sein » (Nous pourrions tout aussi bien être morts) de Natalia Sinelnikova, « Sisi und ich » (Sisi et moi) de Frauke Finsterwalder, « Liebe, D-Mark und Tod » (L'amour, le D-Mark et la mort) de Cem Kaya, « Elaha » de Milena Aboyan, « Bis ans Ende der Nacht » (Jusqu'au bout de la nuit) de Christoph, « The Ordinaries » (Les Ordinaires) de Sophie Linnenbaum.-VNA