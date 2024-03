Hanoï, 2 mars (VNA) - Grâce à la stimulation de la demande d'achats, les biens consommés pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024 ont augmenté. Ceci est considéré comme un stimulant pour le marché intérieur, contribuant à la croissance globale de l’économie.

Grâce à la stimulation de la demande d'achats, les biens consommés pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024 ont augmenté. Photo : VNA

En guise d'étapes préparatoires, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam a exhorté, à partir d'octobre 2023, les localités et les entreprises à préparer des plans pour accumuler des produits pour le Têt, la plus grande fête annuelle pour les Vietnamiens, et a lancé un programme de stabilisation et de gestion et garantie de la sécurité alimentaire.

À Hanoï, le ministère de l'Industrie et du Commerce a rapporté que la valeur totale des biens consommés pendant le Têt a augmenté de 10 % pour atteindre 1,63 milliard de dollars.

Les experts ont déclaré que la haute saison des achats pendant le Têt donne toujours un coup de pouce à la production et aux activités commerciales, contribuant ainsi à la croissance du marché intérieur.

Le lien entre l'offre et la demande et la stimulation de la consommation de produits nationaux devient un facteur clé pour le développement stable et durable de l'économie nationale dans les années à venir, ont-ils réitéré.

L'économiste Ngo Tri Long a estimé qu'il était nécessaire de stimuler la croissance du marché intérieur, de réduire la taxe sur la valeur ajoutée et d'ajuster les tarifs sur les revenus des particuliers et des entreprises pour s'adapter à la nouvelle situation.

Il a conseillé aux entreprises nationales d'ajuster leurs méthodes de production et commerciales pour offrir des produits de haute qualité, appliquer des programmes promotionnels et bâtir la réputation de leurs marques.

Parallèlement, les entreprises nationales ont souligné la nécessité de politiques stables et à long terme qui stimulent la consommation intérieure.

Afin d'assurer l'approvisionnement en biens et la stabilité du marché, le ministère de l'Industrie et du Commerce surveillera de près l'évolution du marché et les prix pour apporter une réponse rapide, et se coordonnera avec d'autres ministères et secteurs pour réguler les prix des biens administrés par le ministère de l'Industrie et du Commerce, à dynamiser le marché intérieur et à promouvoir la croissance économique nationale en 2024.- VNA