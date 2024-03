Lors de son troisième congrès de l'Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 2 mars (VNA) - La diversification des stratégies à long terme pour aider les entreprises à offrir des produits de haute qualité fait partie des orientations définies par l'Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité pour le mandat 2024-2028 afin de promouvoir l'économie circulaire.Lors de son troisième congrès le 1er mars, l'Association a décidé de se coordonner avec les unités nationales et étrangères pour intensifier les activités visant à doter les agriculteurs, les entreprises et les startups de connaissances sur les normes des marchés nationaux et étrangers.Pour atteindre les objectifs fixés, elle construira une chaîne de magasins spécialisés indigènes dans tout le pays, introduisant des produits de haute qualité fabriqués au Vietnam, ceux bénéficiant de certifications d'indication géographique (IG) et des articles dans le cadre du programme « Une Commune, Un Produit ».L'Association poursuivra sa coordination avec les villes et provinces du delta du Mékong pour déployer des modèles et des programmes efficaces tels que le Forum Mekong Connect pour examiner les questions concernant les politiques de l'État et l'utilisation des ressources locales, a déclaré sa présidente Vu Kim Hanh.Au cours de son mandat précédent, outre l'étude du marché et la collecte des commentaires des consommateurs pour sélectionner des produits vietnamiens de haute qualité, l'Association a joué un rôle dans la promotion commerciale, le travail de communication et la protection de la propriété intellectuelle (PI).Le congrès a élu un conseil exécutif de 15 membres pour le mandat 2024-2028, avec Vu Kim Hanh réélue à la présidence. - VNA